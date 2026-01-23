Komunalna policija Banjaluka: Koje su obaveze građana kad padne snijeg?

Nedavni snijeg koji je zabijelio Banjaluku, sem što je, izgleda, iznenadio službe za održavanje snijega, iznenadio je i građane jer su ulazi ispred mnogih zgrada i poslovnih prostora danima bili neočišćeni.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Upravo zbog toga iz Odjeljenja za komunalnu policiju Banjaluka za "Nezavisne novine" ističu da su tokom proteklih snježnih dana komunalni policajci, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, upozoravali osobe koje nisu postupale u skladu sa zakonom na njihovu obavezu.

Šta kaže zakon?

Kada je riječ o zakonu i pravilima, usvojene odluke kažu sljedeće:

"U skladu s Odlukom o komunalnom redu, vlasnici i korisnici poslovnih prostora i objekata dužni su da uklanjaju snijeg i led sa javne površine uz objekat u širini od najmanje dva metra. Čišćenje snijega i leda ispred stambenih objekata dužne su da organizuju zajednice etažnih vlasnika, odnosno stanari tih zgrada".

Kako dodaju iz Komunalne policije, snijeg i led sa krovova poslovnih i stambenih zgrada i kuća dužne su da uklanjaju zajednice etažnih vlasnika, odnosno vlasnici i korisnici istih, ako predstavljaju opasnost za bezbjedno odvijanje saobraćaja pješaka i vozila.

Izvor: Shutterstock/Wirestock Creators

Šta je zabranjeno?

"Prilikom uklanjanja snijega i leda zabranjeno je iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare, te bacanje snijega i leda na saobraćajnicu, kao i zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova, odlaganje snijega i leda u parkove i na zelene površine te sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama. Prilikom uklanjanja snijega i leda ne smiju se oštećivati površine sa kojih se led uklanja, objekti i nasadi na tim površinama, kao i komunalni objekti i uređaji", navode iz Odjeljenja za komunalnu policiju.

U Sarajevu pisane kazne

Za razliku od Banjaluke, gdje su komunalni policajci samo upozoravali, u Sarajevu su ispisivane kazne.

Tako su samo do 13. januara inspektori izdali 10 rješenja upozorenja, 15 rješenja o otklanjanju nedostataka, te 50 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 32.500 maraka.

