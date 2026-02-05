logo
Ukinuta vanredna situacija u Istočnoj Ilidži

Ukinuta vanredna situacija u Istočnoj Ilidži

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U opštini Istočna Ilica ukinuta je vanredna situacija, koja je proglašena 25. januara zbog bujičnih poplava, odlučio je opštinski Štab za vanredne situacije.

Ukinuta vanredna situacija u Istočnoj Ilidži Izvor: Opština Istočna Ilidža

Sve nadležne službe su pravovremeno i efikasno reagovale tokom trajanja vanredne situacije, a stanje na terenu je znatno poboljšano i više ne postoji neposredna opasnost po stanovništvo i imovinu, zaključeno je na sastanku Štaba.

Ranije formirana komisija za procjenu štete dobila je zadatak da u narednih pet dana sačini izvještaje o pričinjenoj materijalnoj šteti na objektima privrednih subjekata i fizičkih lica, saopšteno je iz opštine Istočna Ilidža. 

(Srna)

