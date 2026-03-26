Vlastita rakija na svadbama uz posebnu markicu: Šta donosi novi Zakon o ugostiteljstvu RS

Domaćini će na svadbama moći služiti sopstvenu rakiju uz posebnu markicu i prijavu količine.

Nacrt zakona o ugostiteljstvu, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 25. marta, donosi korjenite promjene u organizaciji proslava i pružanju ugostiteljskih usluga. Jedna od najzanimljivijih novina odnosi se na služenje domaće rakije na svadbenim veseljima.

Prema novim pravilima, porodice mladenaca moći će gostima posluživati rakiju iz sopstvene proizvodnje, ali uz strogo definisan uslov. Proizvođač će morati da prijavi tačnu količinu pića, potvrdi njegovu ispravnost i pribavi posebnu namjensku markicu koja će mu biti izdata isključivo za tu priliku.

Goran Kurtinović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja "Horeca", objasnio je za "Nezavisne novine" da je ovaj zakon rezultat trogodišnjih stručnih analiza i da mu je primarni cilj uvođenje reda u sistem, a ne otežavanje rada domaćinima. On ističe da je cilj omogućiti ljudima da legalno koriste sopstvene poljoprivredne proizvode, poput povrća, mesa ili rakije, unutar svadbenih salona, što je do sada često bilo u sivoj zoni.

Osim pravila za hranu i piće, zakon predviđa i strožu kontrolu angažovanih lica na proslavama. Svadbeni saloni će ubuduće moći dozvoliti rad samo onim fotografima i muzičarima koji su uredno registrovani i koji legalno naplaćuju svoje usluge. Iako fotografi koji već rade legalno pozdravljaju ove izmjene, u javnosti se još uvijek javljaju nedoumice oko tehničkih detalja, poput načina izdavanja fiskalnih računa za pojedinačne fotografije prodate gostima tokom samog veselja.

Reforme obuhvataju i oblast seoskog turizma kroz uvođenje "degustacionih soba" gdje će domaćini moći legalno posluživati hranu koju sami proizvedu, bez obaveze da otvaraju klasične restorane.

Takođe, u planu je i uvođenje centralnog registra za izdavanje stanova na dan, čime bi se olakšala prijava gostiju i naplata boravišne takse. Nadležni naglašavaju da je glavni cilj svih ovih mjera izvlačenje ugostitelja iz sive zone i uspostavljanje bolje kontrole kroz obavezno izdavanje fiskalnih računa.

(Nezavisne novine)