Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Dodijeljen još jedan automobil

Izvučeni Loto brojevi večeras u 25. kolu 27. marta 2026. godine.

Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 25. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 5.100.000 evra. Dobitnika nije bilo, a kombinacija koja je izvučena glasi: 13, 16, 23, 6, 29, 37 i 28, a četiri igrača osvojilo je “šesticu” koja je u ovom kolu vrijedila 14.250 evra dinara.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 2.140.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sljedeći loto brojevi: 37, 8, 35, 17, 9, 31 i 20.

Džoker igra u 25. kolu igrala se za 190.000 evra i nije bilo dobitnika. Izvučeni su brojevi: 0, 6, 8, 5, 0 i 5, a večeras je dodeljen i treći automobil marke “pežo 308” koji je osvojio srećni igrač koji je svoj dobitni listić uplatio na internetu.

U utorak 31. marta dodjeljuje se posljednji automobil marke "pežo", model "5008”.