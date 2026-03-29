Obustavljen saobraćaj na putu Zvornik - Milići

Saobraćaj na magistralnom putu Zvornik - Milići potpuno je obustavljen u mjestu Divič zbog većeg odrona, saopšteno je Auto-moto saveza (AMS Republike Srpske).

Zbog snijega na kolovozu u prekidu je odvijanje saobraćaja za teretna vozila na putnom pravcu Bijeljina-Tuzla u mjestu Banj Brdo, preko prevoja Han Pogled na putu Vlasenica-Han Pijesak, kao i preko Romanije, na magistralnom putu Sarajevo-Sokolac.

Na magistralnom putu Jajce - Banjaluka, u mjestu Lučino, saobraća se jednom trakom usporeno, zbog većeg odrona.

Iz AMS vozače, osim odrona, upozoravaju i na opasnost od obrušavanja drveća ili grana na kolovoz, te savjetuju opreznu vožnju uz obavezno posjedovanje zimske opreme.