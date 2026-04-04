Humanost na djelu: Privrednik iz Dervente poklanja stan mališanima koji su ostali bez roditelja

Strašna tragedija koja je potresla Derventu i cijeli region, ostavivši troje mališana bez roditelja, pokrenula je talas ljudskosti. Privrednik Milanko Balešević poklanja im stan i pokreće akciju "Tri djeteta – tri stana", kako bi svako od njih imalo svoj dom.

Podsjećamo, u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 2. aprila na putu Derventa – Brod, život su izgubili sveštenik Nenad Mitrić (33) i njegova supruga Nedeljka (32). Njihovo troje djece, koja su bila u automobilu, srećom su van životne opasnosti i stabilnog su zdravstvenog stanja.

Potresen sudbinom mališana, Balešević je odlučio da lično obezbijedi jedan dom od 55 kvadrata u Derventi.

"Roditelje im ne možemo vratiti. Ali možemo učiniti da ne ostanu sami. Zato sam donio odluku da pokrenem ovu priču. Jedan stan ću lično pokloniti i molim budućeg staratelja ove djece da mi se javi poslije Vaskrsa radi notarskog ugovora", poručio je Balešević.

Cilj ove plemenite inicijative je da svako od troje djece dobije krov nad glavom. Balešević se nada da će njegov primjer slijediti još dva pojedinca ili kompanije kako bi se obezbijedila još dva stana.

"Želja mi je da svako od ove djece dobije svoj dom, mjesto odakle će sutra krenuti u novi život. Novac koji prikuplja vjerni narod treba da im ostane za životne potrebe dok ne postanu punoljetni i sposobni da sami brinu o sebi", istakao je derventski privrednik, naglašavajući da su kvadrati i imovina prolazni, ali da naša djela oblikuju budućnost onih kojima je pomoć najpotrebnija.

Da humanost ne poznaje granice, dokazuje i globalna akcija putem platforme "GoFundMe". Do sada je blizu 3.000 plemenitih ljudi iz cijelog svijeta doniralo sredstva.

Iako je tragedija u mjestu Novo Selo ostavila neizbrisiv trag u srcima stanovnika Dervente, ujedinjenost zajednice i spremnost pojedinaca poput Milanka Baleševića daju nadu da ovi mališani, uprkos nenadoknadivom gubitku, u budućnost neće koračati sami.