Uginuli labudovi pronađeni u Bardači negativni na ptičji grip

Izvor SRNA
0

Uginuli labudovi, koji su pronađeni u močvarnom kompleksu Bardača kod Srpca, nisu pozitivni na ptičji grip, rekao je Srni načelnik opštinskog Odjeljenja za inspekcijske poslove Nenad Bilanović.

Uginuli labudovi pronađeni u Bardači negativni na ptičji grip Izvor: Mondo/Goran Sivački

Bilanović je naveo da je Veterinarski institut "Vaso Butozan" ustanovio da su dva labuda koja su u petak pronađena uginula na području Bardače negativna na ptičji grip i da će narednih dana biti poznat tačan uzrok.

On je dodao da je o dosadašnjim rezultatima informisana lokalna veterinarska inspekcija.

Mještani Bardače u petak su primijetili uginule labudove i to su prijavili Inspektoratu Republike Srpske.

Ubrzo su na teren po uzorke izašli iz Instituta "Vaso Butozan" po nalogu Inspektorata.

