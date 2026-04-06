Uginuli labudovi pronađeni u Bardači negativni na ptičji grip

Uginuli labudovi, koji su pronađeni u močvarnom kompleksu Bardača kod Srpca, nisu pozitivni na ptičji grip, rekao je Srni načelnik opštinskog Odjeljenja za inspekcijske poslove Nenad Bilanović.

Bilanović je naveo da je Veterinarski institut "Vaso Butozan" ustanovio da su dva labuda koja su u petak pronađena uginula na području Bardače negativna na ptičji grip i da će narednih dana biti poznat tačan uzrok.

On je dodao da je o dosadašnjim rezultatima informisana lokalna veterinarska inspekcija.

Mještani Bardače u petak su primijetili uginule labudove i to su prijavili Inspektoratu Republike Srpske.

Ubrzo su na teren po uzorke izašli iz Instituta "Vaso Butozan" po nalogu Inspektorata.