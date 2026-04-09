Prije podne sunčano, kasnije naoblačenje

U BiH će danas prije podne biti pretežno sunčano vrijeme, nakon čega će doći do naoblačenja prema svim krajevima, uglavnom bez padavina.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

U toku noći doći će do postepenog razvedravanja, dok će na zapadu biti oblačnije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, povremeno i pojačan sjevernih smjerova, a na jugu umjerena, tokom jutra na udare i jaka bura.

Dnevna temperatura vazduha od 12 do 20, u višim predjelima od osam stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica minus osam, Han Pijesak minus tri, Sokolac, Šipovo minus dva, Foča, Rudo, Čemerno nula, Drinić, Ribnik minus jedan, Mrakovica, Srebrenica, Drvar i Sanski Most jedan, Banjaluka, Višegrad, Zvornik, Kalinovik, Novi Grad, Sarajevo i Bihać dva, Gacko tri, Doboj, Prijedor, Zenica i Livno četiri, Bijeljina, Srbac pet, Bileća šest, Trebinje devet, te Mostar 13 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez posebnih ograničenja, osim na dionicama na kojima se izvode radovi, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS-a su napomenuli da je normalizovano odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Donji Podgradci-Mrakovica.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Zbog velikog oštećenja kolovoza, obustava saobraćaja je na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla preko Banj brda, kao i preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Karakaj-Drinjača, Lamovita-Ivanjska, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog postavljanja rasvjete u tunelima na magistralnom putu Brodar-Višegrad i Međeđa-Brodar.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH zatvorena je lijeva strana auto-puta dionica Tarčin-Lepenica zbog redovnog servisiranja tunela Vis, 25. Novembar i Grab. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom auto-puta do završetka radova.

Zbog sanacije kolovoza na dionici auto-puta Kakanj-Lašva, u dužini od tri kilometra zatvorena je lijeva strana auto-puta. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku zbog radova.

Izmjene su zbog radova i na mostu na magistralnom putu Konjic-Tarčin prije tunela Bradina, kao i na magistralnom putu Tomislavgrad-Prisoje.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Kada je riječ o graničnim prelazima, zadržavanja nisu duža od pola sata.

Iz AMS-a napominju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do tri i po tone, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

(Srna/Mondo)