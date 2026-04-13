Prognoza: Toplo uz sunčane periode, uveče naoblačenje i padavine

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti toplo uz sunčane periode, ali se očekuje i naoblačenje koje će krenuti sa zapada i postepeno zahvatiti većinu predjela.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Biće uglavnom suvo, a ponegdje na zapadu je moguća vrlo slaba kiša.

Tokom naredne noći kiša će postpeno jačati na jugu i zapadu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren istočni vjetar, na jugu i zapadu jak južni.

Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ kolovozi su jutros suvi, vidljivost je dobra na većini puteva, a iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske upozoravaju na učestale odrone na dionicama koje prolaze kroz usjeke.

Iz AMS-a savjetuju opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa, bez obzira na povoljne vremenske uslove.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Izmjenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Banjaluka četiri - Banjaluka pet zbog radova na izgradnji priključka javne infrastrukture na tu dionicu.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje - Jažići - Miljevina.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dijelu magistralnog puta Karakaj tri - Drinjača, kao i na magistralnom putu Čelinac - Kotor Varoš, te na dionicama regionalnog puta Čelinac - Ukrina i Ukrina - Klupe.

Zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska" na magistralnom putu Lamovita-Ivanjska doći će do izmjene režima saobraćaja, kao i na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka, a odvijanje saobraćaja biće usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica na ulazu u Orahovu vozačima se skreće pažnju na aktivirano klizište zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, a zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje - Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići" doći će do obustave saobraćaja na dijelu magistralnog puta Podromanija - Mokro - Sumbulovac - Rogoušići - Donja LJubogošta u mjestu Rogoušići i na dionici magistralnog puta granica RS/FBiH Lapišnica -LJubogošta, u mjestu Han Derventa, svaki radni dan i subotom između 12.00 i 16.00 časova, do 17. maja.

Na regionalnom putu Bušletić-Zelinja saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom zbog pojave odrona u mjestu Donja Paležnica.

Zbog aktiviranog klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice u mjestu Ugljevik Selo, dok je saobraćaj otežan na magistralnom putu Foča - Dobro Polje u mjestu Tuhalji.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina u mjestu Vijačani, a zbog klizišta saobraćaj je obustavljen za sva vozila na dijelu regionalnog puta S. Ugljevik - Glavičice i saobraćaj se odvija aletrnativnim pravcima.

Na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila zbog aktiviranih klizišta.

Od 2. juna na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog put Polje-Podnovlje zbog oštećenja kolovoza.

U FBiH na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina, Banj Brdo, putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom takom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na regionalnom putu Zvornik-Priboj, u mjestu Goduš, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.