Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Nova sječa stabala u Banjaluci: Građani negoduju zbog uklanjanja drvoreda, Grad najavljuje obnovu

Autor N.D.
U banjalučkom naselju Nova varoš, u Ulici Milana Radmana, uklonjena su stabla iz postojećeg drvoreda, što je izazvalo reakcije dijela građana koji su izrazili zabrinutost zbog gubitka zelenila u ovoj gradskoj ulici.

Prema navodima mještana, više stabala koja su decenijama bila dio uličnog ambijenta uklonjeno je u kratkom roku, ostavljajući, kako tvrde, promijenjen i ogoljen izgled jedne od frekventnijih saobraćajnica u naselju.

Iz Gradske uprave, međutim, odbacuju tvrdnje da se radi o trajnom uklanjanju drvoreda. Gradski menadžer Mirna Savić Banjac poručila je da je riječ o, kako navodi, „neistinama i politički motivisanim napadima“, te da drvored nije uklonjen u mandatu aktuelne administracije.

„Istina je da je drvored devastiran prije našeg mandata, a nadležno odjeljenje je prošle sedmice preduzelo radnje koje su priprema za sadnju. Sama sadnja biće urađena naredne sedmice, čim vremenski uslovi to budu dozvoljavali“, navela je Savić Banjac.

Ona je dodala da je gradska administracija u prethodnom periodu, kako tvrdi, realizovala više projekata ozelenjavanja, uključujući očuvanje Parka kod Kina Kozare, izgradnju velikog gradskog parka kod Delte i sadnju više od 1.000 stabala.

Uklanjanje drvoreda u Novoj varoši dolazi svega nekoliko dana nakon sličnih intervencija u blizini obale Vrbasa, što je dodatno podstaklo rasprave u javnosti o očuvanju gradskog zelenila.

