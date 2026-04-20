Rad na crno i dalje prisutan u Srpskoj: Plata u koverti i neplaćeni doprinosi najveći problemi

Uprkos kontrolama i visokim kaznama, u Srpskoj je i dalje prisutan rad na crno.

Plata u koverti, neplaćeno zdravstveno osiguranje, samo su neki od segmenata ove sive ekonomije.

"Kada govorimo o tom terminu on ne postoji, ali u praksi i te kako. I danas je to prisutno, iako je je nelogično, jer imamo manjak radnika, koji se uvozi iz drugih zemalja. Isto tako imamamo i ugovore o radu koji nisu produženi", rekao je Danko Ružičić generalni sekretar Saveza Sindikata Republike Srpske, prenosi RTRS.

On je istakao da se broj radnika na crno smanjuje, ali da još uvijek nije iskorijenjeno.

"Traže se mehanizmi kako to spriječiti. Iz izvještaja Inspektorata može se vidjeti da se najviše spominju sledeće djelatnosti: građevinarstvo, trgovina i drvoprerađivački sektor. Vlada se ozbiljno uhvatila u koštac sa ovim problemom", dodao je Ružičić.

Saša Aćić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske, kaže da Unija ne može pratiti da li neko radi zakonito ili ne, ali u aktima je definisano da poslodavci koji poštuju propise su članovi te asocijacije.

"Rad na crno je negdje oko dva odsto u odnosu na cjelokupnu populaciju radnika. Neadekvatna poreska politika jeste jedan od motiva da i nakon 30 godina nismo uspjeli riješiti ovu situaciju", istakao je Aćić.

Јedna od mjera mogao bi da bude i reprsivni aparat.

"Poreske utaje se smatraju najtežim krivičnim prekršajem svugdje u svijetu, pa bi tako trebalo biti i kod nas. Pozivamo i sve poslodavce, i sve radnike da ako imaju dilemu bilo kakvu po ovom pitanju, da se jave Uniji poslodavaca. Moramo svi mi zajedno kvalitetniji komunicirati", dodao je Aćić.