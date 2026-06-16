logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stižu tropske temperature: Za vikend živa na termometru ide do 36 stepeni

Stižu tropske temperature: Za vikend živa na termometru ide do 36 stepeni

Autor Dušan Volaš
0

Narednih dana biće sve toplije i temperatura će rasti, a za vikend se očekuje i do 36 stepeni Celzijusovih, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

18.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Meteorolog Milica Đorđević izjavila je da su danas i sutra mogući lokalni pljuskovi, što će, kako je dodala, biti sve rjeđe.

Ona je navela da će danas dnevna temperatura vazduha biti od 24 do 31 stepen, a sutra i u četvrtak, 18. juna, od 27 do 33 stepena Celzijusova.

Đorđevićeva je istakla da će dnevna tempertatura vazduha u petak, 19. juna, biti do 34 stepena, a subotu i nedjelju, 20. i 21. juna, i do 36 stepeni Celzijusovioh.

"Najvjerovatnije da će se slično vrijeme nastaviti do utorka, 23. juna", dodala je Đorđevićeva, prenosi Srna.

Možda će vas zanimati

Tagovi

prognoza vremena vrijeme vrućina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ