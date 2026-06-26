logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tropski dan pred nama: U BiH danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni

Tropski dan pred nama: U BiH danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Danas nas u BiH očekuje veoma toplo i sunčano vrijeme sa maksimalnim temperaturama do 37 stepeni.

Una Izvor: Slaven Petković - Mondo

U BiH će danas biti veoma toplo vrijeme sa temperaturom vazduha do 37 stepeni, a samo ponegdje u brdsko-planinskim predjelima mogući su kratkotrajna kiša ili pljusak.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, koja lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu može usloviti kratkotrajne padavine.

Rođeno 26 beba

Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, i to 14 djevojica i 12 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 11, potom u Bijeljini, Nevesinju i Gradišci po tri, u Doboju i Istočnom Sarajevu po dvije, te u Prijedoru i Trebinju po jedna.

U Banjaluci je rođeno osam djevojčica i tri dječaka, u Bijeljini i Gradišci po dvije djevojčice i jedan dječak, u Nevesinju tri dječaka, u Doboju i Istočnom Sarajevu po dva dječaka, a u Prijedoru i Trebinju po jedna djevojčica.

U porodilištima u Zvorniku i Foči u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

Maksimalna temperatura vazduha od 32 do 37, u višim predjelima do 28 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a u Hercegovini ujutro i uveče slaba bura, tokom dana južni vjetar.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica 12, Han Pijesak 14, Novi Grad i Čemerno 16, Sarajevo, Mrkonjić Grad i Foča 17, Prijedor, Višegrad i Bihać 18, Banjaluka i Doboj 19, Bijeljina i Zenica 20, Bileća i Tuzla 21, Neum 24, Trebinje 25 i Mostar 26 stepeni Celzijusovih.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vremenska prognoza

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ