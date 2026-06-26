Tropski dan pred nama: U BiH danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni

Danas nas u BiH očekuje veoma toplo i sunčano vrijeme sa maksimalnim temperaturama do 37 stepeni.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U BiH će danas biti veoma toplo vrijeme sa temperaturom vazduha do 37 stepeni, a samo ponegdje u brdsko-planinskim predjelima mogući su kratkotrajna kiša ili pljusak.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, koja lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu može usloviti kratkotrajne padavine.

Rođeno 26 beba Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, i to 14 djevojica i 12 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 11, potom u Bijeljini, Nevesinju i Gradišci po tri, u Doboju i Istočnom Sarajevu po dvije, te u Prijedoru i Trebinju po jedna. U Banjaluci je rođeno osam djevojčica i tri dječaka, u Bijeljini i Gradišci po dvije djevojčice i jedan dječak, u Nevesinju tri dječaka, u Doboju i Istočnom Sarajevu po dva dječaka, a u Prijedoru i Trebinju po jedna djevojčica. U porodilištima u Zvorniku i Foči u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

Maksimalna temperatura vazduha od 32 do 37, u višim predjelima do 28 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a u Hercegovini ujutro i uveče slaba bura, tokom dana južni vjetar.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica 12, Han Pijesak 14, Novi Grad i Čemerno 16, Sarajevo, Mrkonjić Grad i Foča 17, Prijedor, Višegrad i Bihać 18, Banjaluka i Doboj 19, Bijeljina i Zenica 20, Bileća i Tuzla 21, Neum 24, Trebinje 25 i Mostar 26 stepeni Celzijusovih.