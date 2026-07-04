Mirko Kecman pobjednik “Dana kosidbe na Balkani”: U ručnom košenju trave takmičilo se 20 kosaca

Mirko Kecman iz Bosanskog Petrovca pobjednik je “Dana kosidbe na Balkani”. U tradicionalnom ručnom košenju trave takmičilo se 20 kosaca iz BiH i Srbije.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Mirko Kecman iz Bosanskog Petrovca osvojio je prvo mjesto u ručnom košenju trave na tradicionalnoj manifestaciji “Dani kosidbe na Balkani – Memorijal Lazar Laketa”, na kojoj je učestvovalo 20 kosaca iz Republike Srpske, Federacije BiH i Srbije.

Kecman je nakon pobjede rekao da je za osvajanje prvog mjesta na Balkani potrebno mnogo truda, ali i sreće, jer je konkurencija među koscima veoma jaka.

Drugo mjesto osvojio je Milorad Sladojević iz Mrkonjić Grada, dok je trećeplasirani bio Nedeljko Kerlec iz Novog Sada – Janja.

Prije početka takmičenja služen je parastos i položeno cvijeće kod spomen-obilježja Lazaru Laketi, nekadašnjem šampionu Evrope u ručnom košenju trave i osnivaču ove manifestacije.

Školu kosidbe prošlo 15 dječaka

Posebnu pažnju ove godine privuklo je učešće 15 dječaka uzrasta od devet do 12 godina, koji su prethodno prošli školu kosidbe na Balkani.

Svim učesnicima dodijeljene su diplome, medalje i zahvalnice.

Manifestacija je počela defileom kosaca, u kojem su učestvovali i folkloraši u narodnim nošnjama iz Srbije, Sjeverne Makedonije i Mrkonjić Grada.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Osim takmičenja u košenju trave ručnom kosom varcarkom, učesnici su se nadmetali u skoku udalj, obaranju ruke, obaranju sa brvna i bacanju kamena sa ramena.

Za titulu delije takmičili su se učesnici koji su morali da ostvare dobre rezultate u svim disciplinama, a ove godine osvojio ju je Nebojša Spasojević iz Ljiga.

Spasojević je rekao da mu nagrada mnogo znači jer je riječ o prestižnom priznanju.

“U nadmetanjima učestvuju sve sami ‘vitezovi’ koje treba pobijediti, odnosno imati dobar rezultat u svim disciplinama”, rekao je Spasojević.

Najbolja ekipa Janj – Novi Sad

U ekipnom takmičenju u košenju trave prvo mjesto osvojila je ekipa Janj – Novi Sad, druga je bila ekipa iz Han Pijeska, dok je treće mjesto pripalo ekipi “Prva kosa Grmeča” iz Bosanskog Petrovca.

U konkurenciji veterana najbolji je bio Milorad Sladojević iz Mrkonjić Grada.

Drugo mjesto osvojio je Đuro Kerkez iz Novog Sada, dok je treći bio Drago Bogosavac iz Srbije.

Pobjednicima su dodijeljene novčane nagrade, kosački alat, pehari i diplome.

Vođević: Dužnost nam je da tradiciju prenesemo budućim generacijama

Načelnik Mrkonjić Grada Dragan Vođević rekao je da su “Dani kosidbe na Balkani” izuzetno značajna manifestacija za stanovnike ove opštine, ali i brojne posjetioce Balkane.

“Naša dužnost je da očuvamo tradiciju, njegujemo je i prenosimo na pokoljenja koja dolaze. Tako smo se potrudili da prvi put ove godine organizujemo takmičenje za naše pionire, dječake, koji su zalog za budućnost, da postanu budući kosci na ‘Kosidbi na Balkani’”, rekao je Vođević.

Kosidbu na Balkani i ove godine pratili su i podržali članovi Udruženja “Mrkonjićana” iz Beograda.

Član Udruženja Dragan Stojičić rekao je da u Mrkonjić Grad dolaze svake godine povodom tradicionalne kosidbe.

Prema njegovim riječima, Udruženje ima 700 članova, a osnovano je 1983. godine radi očuvanja i njegovanja tradicije rodnog kraja.

Ovogodišnja manifestacija bila je samo sportskog karaktera, bez ostalih sadržaja, jer je program prilagođen Danu žalosti koji je proglašen u Republici Srpskoj.

Na Trgu srpske vojske prethodne večeri održana je 20. Kosačka smotra folklora, kojom je počeo program manifestacije “Dani kosidbe na Balkani – Memorijal Lazar Laketa”.

Manifestaciju je ove godine, radi promocije, podržala i novoosnovana Turistička organizacija Mrkonjić Grad.

Organizator “Dana kosidbe na Balkani” je Agencija za privredni razvoj, dok je pokrovitelj manifestacije opština Mrkonjić Grad.