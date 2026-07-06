Danas promjenljivo oblačno i toplo

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima i prijatno toplo.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Poslije podne biće oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će se širiti od zapada ka istoku i sjeveru. Ponegdje su mogući i jači pljuskovi uz lokalne nepogode. Na krajnjem jugu ostaje uglavnom suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 31, na jugu oko 33 stepena Celzijusova.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros preovladava sunčano vrijeme uz malu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Han Pijesak 12 stepeni, Sokolac 13, Srebrenica 14, Drinić 15, Zvornik, Bugojno i Drvar 16, Ivan sedlo, Prijedor, Jajce, Livno, Sanski Most i Sarajevo 17, Višegrad, Doboj, Novi Grad, Bihać i Tuzla 18, Banjaluka, Bijeljina, Bileća i Zenica 20, Gradačac 21, Mostar i Trebinje 22 stepena Celzijusova.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva jutros odvija nesmetano, a na graničnim prelazima pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj na Izačiću i u Velikoj Kladuši, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Vozačima se skreće pažnja na moguće odrone na dionicama u usjecima.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Iz AMS-a savjetuju vozačima da prate kamere Saveza i informišu se o stanju na svim graničnim prelazima BiH sa Hrvatskom, Srbijim i Crnom Gorom, kao i na graničnim prelazima Srbije sa Hrvatskom.

Izmjenjen je režim sabraćaja na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske i FBiH /Bogatići/ zbog sanacije cjevovoda minihidroelektrane Krupac do 5. septembra.

Izmjene u saobraćaju su na području Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno. Predviđeno je da ovakav režim saobraćaja traje do kraja godine.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Sva vozila ukupne mase do tri i po tone biće usmjerena na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase iznad tri i po tone usmjeravati preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na magistralnom putu Bijeljina-Zvornik u Patkovači gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole.

Na magistralnom putu od Višegrada do Brodara, u mjestu Nezuci, dolaziće do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta od 7.00 do 15.00 časova

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS-a apeluju da vozači budu strpljivi.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do tri i po tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen, i preusmjerava se na alternativne pravce.

Izmjena saobraćaja je na magistralnom putu Crkvina-Modriča zbog izgradnje auto-puta.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra planirana je do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, svakodnevno i subotom dolazi do povremene obustave saobraćaja između 12.00 i 16.00, zbog bušačko minerskih radova.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH je, zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na graničnom prelazu Izačić-Bihać u toku je rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.