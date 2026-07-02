Ljetne temperature se vraćaju: Od subote ponovo uživamo u suncu i još toplijem vremenu, promjenljivo od početka sedmice

U Republici Srpskoj će za vikend, 4. i 5. jula, biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom vazduha do 34 stepena Celzijusova, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sutra će, nakon oblačnog jutra sa slabom kišom na istoku, tokom dana biti sunčanih perioda uz promjenljivu oblačnost i toplo, sa maksimalnom temperaturom vazduha od 26 do 32 stepena Celzijusova.

U subotu će, nakon svježeg jutra, biti pretežno sunčano i toplo, od 26 do 31, na jugu do 34 stepena Celzijusova.

I u nedjelju će jutro biti svježe, a ostatak dana pretežno sunčano i još malo toplije, od 27 do 34 stepena Celzijusova.

U ponedjeljak, 6. jula, u prvom dijelu dana biće pretežno sunčano i toplo, a kasnije oblačnije uz prolaznu slabu kišu koja će se premještati od zapada i sjevera ka istoku.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 27 do 31, na jugu oko 34 stepena Celzijusova.