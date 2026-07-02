logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ljetne temperature se vraćaju: Od subote ponovo uživamo u suncu i još toplijem vremenu, promjenljivo od početka sedmice

Ljetne temperature se vraćaju: Od subote ponovo uživamo u suncu i još toplijem vremenu, promjenljivo od početka sedmice

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U Republici Srpskoj će za vikend, 4. i 5. jula, biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom vazduha do 34 stepena Celzijusova, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sutra će, nakon oblačnog jutra sa slabom kišom na istoku, tokom dana biti sunčanih perioda uz promjenljivu oblačnost i toplo, sa maksimalnom temperaturom vazduha od 26 do 32 stepena Celzijusova.

U subotu će, nakon svježeg jutra, biti pretežno sunčano i toplo, od 26 do 31, na jugu do 34 stepena Celzijusova.

I u nedjelju će jutro biti svježe, a ostatak dana pretežno sunčano i još malo toplije, od 27 do 34 stepena Celzijusova.

U ponedjeljak, 6. jula, u prvom dijelu dana biće pretežno sunčano i toplo, a kasnije oblačnije uz prolaznu slabu kišu koja će se premještati od zapada i sjevera ka istoku.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 27 do 31, na jugu oko 34 stepena Celzijusova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vrijeme prognoza vremena

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ