Oblačno sa kišom i pljuskovima: Meteorolozi najavljuju stabilizaciju vremena poslije podne

U svim dijelovima BiH danas je svježije sa kišom, a temperatura će biti niža za 10 do 15 stepeni nego prethodnih dana.

Izvor: Dušan Volaš/MONDO

Poslije podne padavine će postepeno slabiti i prestati u većini predjela, osim na jugu i jugoistoku gdje će biti povremenih pljuskova sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, na jugu umjerena do jaka bura.

Maksimalna temperatura vazduha od 21 do 27 stepeni Celzijusovih, na jugu do 32, u višim predjelima od 18.

Federalni hidrometeorološki zavod navodi da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH oblačno sa kišom i pljuskovima.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Mrakovica i Kneževo 15, Kalinovik 16, Sokolac i Čemerno 17, Mrkonjić Grad 17, Gacko, Ribnik, Drinić i Šipovo 18, Sarajevo, Novi Grad, Prijedor, Banjaluka, Rudo, Srebrenica i Foča 19, Srbac, Višegrad i Doboj 20, Bijeljina i Zvornik 21, Trebinje 22, te Bileća 23 stepena Celzijusova.

STANJE NA PUTEVIMA

U većem dijelu Republike Srpske vozi se po mokrim i klizavim kolovozima, uz izuzetak područja Semberije i Gornjeg Podrinja, gdje nije bilo padavina i kolovozi su za sada suvi, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Poseban oprez je neophodan na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, zbog povećane opasnosti od odrona, kao i na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje privremena signalizacija regliše saobraćaj, čije je poštovanje obavezno.

Izmjene u saobraćaju su na području Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno. Predviđeno je da ovakav režim saobraćaja traje do kraja godine.

Izmjene u odvijanju saobraćaja su i na mgistralnom putu Bijeljina-Zvornik u Patkovači zbog izgradnje trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole.

Na magistralnom putu od Višegrada do Brodara, u mjestu Nezuci, dolaziće do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta od 7.00 do 15.00 časova

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS-a apeluju da vozači budu strpljivi.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do tri i po tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen, i preusmjerava se na alternativne pravce.

Izmjena saobraćaja je na magistralnom putu Crkvina-Modriča zbog izgradnje auto-puta, a na dionici Vršani-Bijeljina zbog proširenja mosta.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Sva vozila ukupne mase do tri i po tone biće usmjerena na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase iznad tri i po tone usmjeravati preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra planirana je do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, svakodnevno i subotom dolazi do povremene obustave saobraćaja između 12.00 i 16.00, zbog bušačko minerskih radova.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH je zbog sanacije kolovoza zatvorena dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom auto-puta.

Na dionicama auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj /preko mosta Hercegovina/, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, a zabrana se i dalje odnosi na vozila iznad tri i po tone.

Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova.

U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, na magistralnom putu Konjic-Jablanica, zbog čega se vozi jednom trakom.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu diuža od 30 minuta.