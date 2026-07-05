Vrijeme danas: Sunčano i toplo, uveče lokalno mogući pljuskovi

U svim dijelovima BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz promjenljivu oblačnost.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jutro je vedro i svježe, a poslije podne i uveče na sjeveru i zapadu očekuje se naoblačenje, uz moguću kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, u Hercegovini u prvom dijelu dana jaka bura, a tokom dana vjetar slabi.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 26 do 32, na jugu oko 34, a u višim predjelima od 22 stepena Celzijusova.

STANJE NA PUTEVIMA

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladiša, Osoje i Zupci pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz BiH.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se jutros odvija nesmetano, a uslovi za vožnju su povoljni.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske/FBiH Bogatići zbog sanacije cjevovoda male hidroelektrane Krupac, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz Auto-moto saveza Republike Srpske apeluju na vozače na strpljenje. Planirana je rekonstrukcija po dvije trake u oba smjera.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Vršani-Bijeljina jedan. U toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala, na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog. Sva vozila mase do 3,5 tona usmjeravaće se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase preko 3,5 tona usmjeravati preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija masa prelazi 30 tona.

Zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično na dionici magistralnog puta Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu vozačima skrećemo pažnju na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranog klizišta, obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice i odvija se aletrnativnim pravcima.

Jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranih klizišta.

Zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put.

Na dionicama auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj /most Hercegovina/, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je veoma promjenljivo, te su gužve i duža zadržavanja očekivana. Iz AMS Srpske savjetuju vozačima da se prije polaska na put informišu o stanju na granicama putem kamera na internet stranici AMS.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.