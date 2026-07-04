Patrijarh Porfirije u Bratuncu: Često nas svijet odbacuje, ali to nije razlog da i mi mrzimo

Patrijarh Porfirije poručio je u Bratuncu, na obilježavanju 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, da srpski narod neće odustati od svog identiteta, vjere, pravde i mira.

Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije izjavio je danas u Bratuncu, povodom obilježavanja 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, da je srpski narod kroz vijekove prolazio kroz brojna iskušenja, ali da je i u najtežim vremenima ostao stvaralački i graditeljski narod.

Patrijarh Porfirije rekao je da srpski narod tokom istorije nije gubio svoj identitet ni onda kada je ostajao bez teritorije, domova i zemlje.

"Kroz vijekove smo prolazili kroz razna iskušenja, često imali okupatore, ali u isto vrijeme oni nisu mogli da nam uzmu ono što je u nama, što je naše biće. Gubili smo i teritoriju i domove i zemlje, ali smo uvijek ostali ono što jesmo. I u najtežim vremenima bili smo stvaraoci i graditelji kojima se i danas divi cijeli svijet. Često nas svijet mrzi, odbacuje, ali to nije razlog da i mi mrzimo", rekao je patrijarh Porfirije, prenosi RTRS.

"Nećemo da se odreknemo svog identiteta"

Patrijarh je istakao da onaj ko želi da sačuva svoju vjeru neće uvijek i na svakom mjestu biti prihvaćen.

"Razlog za to je da je onaj ko čuva svoju vjeru za istinu, pravdu, ljubav, mir i neće da je se odrekne zarad nekih privremenih interesa i neće da postane nešto što nije", rekao je patrijarh.

Porfirije je poručio da srpski narod nije uvijek prihvaćen upravo zato što ne želi da se odrekne svog duhovnog i svakog drugog identiteta.

"Mi hoćemo samo da svjedočimo da smo pravoslavni hrišćani i da živimo Jevanđelje. Zbog toga nas svijet često mrzi, odbacuje i progoni, odnosno oni koji se rado odriču sebe i postaju nešto drugo, oni koji lako prodaju svoju vjeru", rekao je patrijarh.

"Pobijedićemo u pravdi, ljubavi i miru"

Patrijarh Porfirije istakao je da će srpski narod pobijediti u pravdi, ljubavi i miru, opredijeljen za put Svetog Save koji, kako je rekao, podrazumijeva spremnost na žrtvu.

"Znamo da je jedino važno da Bogu budemo mili i da ćemo, idući njegovim putem, moći da ga slavimo i da budemo zajedno sa njim u vječnosti", poručio je patrijarh Porfirije.

U Bratuncu se danas održava centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".