Služen pomen stradalim Srbima i položeni vijenci

Na groblju u Bratuncu služen je parastos za 3.267 ubijenih srpskih civila i vojnika iz srednjeg Podrinja.

Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Na bratunačkom groblju služen je parastos za 3.267 srpskih civila i vojnika iz srednjeg Podrinja koji su ubijeni u proteklom ratu, a kod Spomen-krsta položeni su vijenci i cvijeće.

U ime Republike Srpske vijenac su položili predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevanić, premijer Savo Minić, te Milorad Dodik.

Cvijeće je na Spomen-krst položio i pastor Mark Berns, lični savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trampa, kao i ambador Rusije u BiH Igor Kalabuhov.

Vijenac je položila i delegacija Srbije u kojoj je bilo više ministara.

Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je danas u Bratuncu da je to mjesto gdje zemlja ne ćuti nego svjedoči i pamti više nego što riječi mogu da iskažu.

"Dolazimo ovdje sa poštovanjem, ne samo da se prisjetimo nego da obnovimo zavjet onima koji su otišli i generacijama koje dolaze poslije nas. Taj zavjet počinje sa 3.267 stradalih Srba", rekao je Karan obraćajući se okupšljenima u Bratuncu.

Prema njegovim riječima, ono što se dešavalo u srednjem Podrinju i Birču od 1992. do 1995. godine je mučno staradanje Srba koje su izvršile njihove dojučerašnje komšije, istrebljenje u kontinuitetu i sistematski, koje je ostavilo pustoš, bol i ožljke koji ni do danas nisu zacijelili.

Karan je istakao da je iskrivljavanje istorijskih činjenica opasno koliko i samo stradanje, dodajući da narod kome se oduzme istina ostaje bez dijela svog identiteta i dostojanstva.

"Pored bola od gubitaka naših najmilijih, najviše boli osjećaj da pravda nije jednako stigla do svih", naveo je Karan i ukazao da su pravosudne institucije godinama selektivne, ostavljajući brojne porodice bez odogovora ko je ubio njihove najmilije.