Karan: Naše žrtve daju nam snagu da se borimo za istinu i vodimo autonomnu politiku

Srpske žrtve, ne samo Podrinja i Birča, nego iz cijele Republike Srpske, danas su snaga republičkim institucijama da se bore za istinu, da vode svoju autonomnu politiku i iznose svoju istinu cijelom svijetu, poručio je predsjednik Republike Siniša Karan.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

"Na ovoj istini koja se desila u Odbrambeno-otadžbinskom ratu stvara se naša sadašnjost i sigurna budućnost", rekao je Karan novinarima u Bratuncu, gdje prisustvuje centralnoj komemoraciji za 3.267 stradalih Srba u srednjem Podrinju i Birču od 1992. do 1995. godine.

Karan je naglasio da je istina o srpskim žrtvama garancija da se u budućnosti više nikada ovako nešto ne desi.

"Upravo je skrivanje istine iz Prvog i Drugog svjetskog rata dovelo do tragedija koje je srpski narod imao, do gotovo genocida nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu, gotovo njegove egzistencijalne identitetske eliminacije", podsjetio je Karan i napomenuo da je na bazi stradanja iz Drugog svjetskog rata, otkrivanja istine o Jasenovcu, stvorena Republika Srpska.

On je rekao da se srpska riječ danas čuje na vrlo moćnim mjestima, da je danas u Bratuncu.

"To je važno i zbog njihovih porodica, da koliko-toliko podijelimo bol", izjavio je Karan.

Dodao je da je 30 godina Republika Srspka napadana i da se na sve moguće načine pokušava uništiti njena ustavna snaga i pozicija, a time i pozicija srpskog naroda.

On je ukazao da se to radi na različite načine, ali onaj koji najviše boli srpski narod je upravo u domenu zločina iz vremena rata i ratnih zločina, kojih je, kako je rekao, individualno bilo na sve strane.

"Trideset godina je, prije svega preko Haškog tribunala, a kasnije formiranjem Odjeljenja za ratne zločine pri Tužilaštvu i Sudu BiH, taj narativ išao u pravcu da se u BiH od samo jednih - Srba, naprave agresori, a da drugi postanu žrtve. Tako da su ovih 3.267 nevinih civila, žena, od kojih je djece 47 - postali agresori", rekao je Karan.

On je naveo da je to Bošnjacima bilo važno jer je njihova politika - politika dominacije, a da bi mogli dominirati i napraviti trajnu štetu Republici Srpskoj i srpskom narodu, bilo je potrebno da stvore narativ da je u BiH postojala žrtva i agresori.

"Od ukupnog broja svih krivičnih predmeta - 70 odsto se odnosi na Srbe. Na tim neistinama se putem pravosuđa htio stvoriti narativ o tome šta se dešavalo ovdje, a koji bi bio trajno štetan za srpski narod i Republiku Srpsku. Upravo zato je vrijednost ovih i svih događaja da iznesemo istinu i pokazujemo cijelom svijetu šta se ovdje dogodilo i to radimo svake godine sve jače i sve snažnije", istakao je Karan.

U Bratuncu se danas odaje pomen za 3.267 Srba iz srednjeg Podrinja i Birča koji su stradali u proteklom ratu.