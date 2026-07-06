Budimo humani: Pozovite 17115 i pomozite trogodišnjem Todoru iz Trna u borbi za prve samostalne korake

Trogodišnji Todor Vujin iz Trna vodi bitku sa cerebralnom paralizom i epilepsijom. Pozivom na broj 17115 donirate 2 KM za nastavak njegovog liječenja.

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Trogodišnji Todor Vujin iz Trna od samog rođenja vodi tešku i lavovsku životnu borbu. Svi ljudi dobre volje i velikog srca sada imaju priliku da mu pomognu u ovoj velikoj životnoj bitki pozivom na humanitarni broj 17115, čime se doniraju 2 KM za njegovo liječenje i neophodne rehabilitacije koje mu otvaraju vrata ka funkcionalnijem i srećnijem djetinjstvu.

Mali Todor je rođen u 25. nedjelji trudnoće sa svega 690 grama, a prva 120 dana svog života proveo je na Odjeljenju intenzivne njege, boreći se za svaki udah. Zbog ekstremnog prematuriteta došlo je do teških oštećenja mozga, nakon čega mu je dijagnostikovana cerebralna paraliza.

Da situacija bude još kompleksnija, dječak je u trećoj godini života preživio i težak epileptični napad. Nakon ovog nemilog događaja ljekari su potvrdili i dijagnozu epilepsije, koja je danas, srećom, pod adekvatnom i stabilnom medicinskom kontrolom.

Roditelji su sa psihomotornim terapijama i zahtjevnim rehabilitacijama započeli veoma rano, već od njegovog šestog mjeseca života, tražeći pomoć u zdravstvenim ustanovama širom Republike Srpske, ali i u inostranstvu.

Zahvaljujući njihovoj nevjerovatnoj upornosti, predanom radu stručnjaka i brojnim iscrpljujućim tretmanima, Todor danas pokazuje sjajne rezultate. Ovaj hrabri dječak sada puzi, samostalno se podiže uz namještaj i već pravi svoje prve pokrete hoda uz oslonac.

Medicinski stručnjaci kontinuirano ističu da dosadašnje rehabilitacije daju izuzetno ohrabrujuće rezultate i da Todor posjeduje ogroman potencijal za dalji motorički napredak. Međutim, da bi se ti rezultati očuvali i unaprijedili, neophodne su stalne i neprekidne terapije koje iziskuju značajna finansijska sredstva.

Porodica Vujin je do sada potpuno iscrpila sve svoje lične finansijske mogućnosti i resurse, zbog čega je solidarnost i podrška humanih ljudi od neprocjenjivog značaja za Todorovu budućnost.

Pored poziva na broj 17115, donacije su moguće putem sljedećih računa:

Broj računa: 552000209328582

Banka: Adiko Banka

Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo", Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka

Svrha uplate: za Todora



Uplate iz inostranstva:

IBAN: BA395520002062114139

SWIFT: HAABBA2B

Svrha uplate: za Todora