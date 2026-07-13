Stiže novi toplotni talas: Krajem sedmice temperature do 38 stepeni

U Republici Srpskoj narednih dana biće sunčano i toplo vrijeme, a u petak, 17. jula, temperatura vazduha biće i do 38 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Dušan Volaš

Prema prognozi, sutra će maksimalna temperatura vazduha biti od 30 do 36, u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.

U srijedu, 15. jula, biće pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, poslije podne će razvoj oblaka od zapada ka istoku i jugu donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom, a uveče i naredne noći pljuskovi su mogući i ponegdje na sjeveru.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 32 do 36, u višim predjelima od 26 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 16. jula, biće vrlo toplo i nestabilno vrijeme uz sunčane periode i povremene pljuskove sa grmljavinom, uglavnom od zapada ka istoku i jugu, a maksimalna temperatura vazduha biće od 32 do 37, u višim predjelima od 27 stepeni Celzijusovih.

U petak, 17. jula, biće pretežno sunčano i vruće uz maksimalnu temperaturu vazduha od 33 do 38, u višim predjelima od 28 stepeni Celzijusovih.