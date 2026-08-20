logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Požar kod Bihaća izmakao kontroli: Traži se pomoć helikoptera, gori minirano područje oko "Željave"

Požar kod Bihaća izmakao kontroli: Traži se pomoć helikoptera, gori minirano područje oko "Željave"

Autor Dušan Volaš
0

Jak vjetar ponovo je aktivirao požar na ulazu u Bihać, ispod lokacije Okretaljka, a vatrena stihija sada direktno prijeti pistama nekadašnjeg Aerodroma "Željava".

Požar kod Bihaća izmakao kontroli Izvor: Grad Bihać/Facebook

Situaciju na terenu dodatno komplikuje i čini izuzetno opasnom činjenica da je vatra zahvatila minirano područje. Zbog velike opasnosti od zaostalih mina, vatrogasnim ekipama onemogućen je direktan pristup novom žarištu, što drastično otežava napore da se požar stavi pod kontrolu.

Čeka se pomoć helikoptera

Na terenu se već nalaze nadležne ekipe Civilne zaštite i Vatrogasne jedinice koje pokušavaju da obuzdaju plamen sa bezbjedne udaljenosti. Zbog nepristupačnosti i opasnosti terena, upućen je hitan poziv za pomoć helikopterskih jedinica Oružanih snaga BiH.

Međutim, pozitivan odgovor se još uvijek čeka, s obzirom na to da su helikopteri Oružanih snaga trenutno maksimalno angažovani na gašenju velikih požara na području Bosanskog Grahova.

Zbog ozbiljnosti situacije, reagovala je i Gradska uprava Bihaća. Nadležni su zatražili hitan angažman svih raspoloživih ljudskih i materijalnih kapaciteta preduzeća "Unsko-sanske šume", kao i Kantonalne uprave civilne zaštite.

Naselja za sada bezbjedna

Uprkos brzom širenju vatre prema aerodromu, iz Grada Bihaća šalju umirujuću poruku za lokalno stanovništvo.

Kako naglašavaju, direktna opasnost za stambene objekte i živote ljudi za sada ne postoji. Između aktivnih požarišta i naseljenih područja nalazi se ranije opožaren teren, a kao dodatna barijera koja bi trebalo da spriječi širenje vatre prema domovima služe i dvije saobraćajnice.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bihać požar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ