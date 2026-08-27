Kada pomjeramo sat? Objavljeni datumi promjene vremena do 2031. godine

Evropska komisija objavila je datume početka i završetka ljetnog računanja vremena do 2031. godine. Saznajte kada pomjeramo sat.

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Evropska komisija objavila je zvanične datume početka i završetka ljetnog računanja vremena za naredne godine, zaključno sa 2031.

Prema trenutno važećim pravilima Evropske unije, ljetno računanje vremena počinje posljednje nedjelje u martu, a završava se posljednje nedjelje u oktobru. U periodu od 2027. do 2031. godine promjena će se, prema rasporedu objavljenom u Službenom glasniku EU, obavljati u 1 čas ujutro prema koordinisanom svjetskom vremenu (UTC).

Ove godine, zimsko računanje vremena počinje 25. oktobra, dok će ljetno računanje vremena 2027. godine početi 28. marta, a završiti se 31. oktobra.

Prema objavljenom rasporedu, sat će se pomjerati i narednih godina:

2027. godina: 28. mart i 31. oktobar

2028. godina: 26. mart i 29. oktobar

2029. godina: 25. mart i 28. oktobar

2030. godina: 31. mart i 27. oktobar

2031. godina: 30. mart i 26. oktobar

Objavljivanje ovog rasporeda ne znači da je promjena vremena definitivno određena do 2031. godine. Datumi su utvrđeni na osnovu trenutno važećih propisa, pa bi, ukoliko EU u međuvremenu donese nove propise, pomjeranje sata dva puta godišnje moglo biti ukinuto i ranije.

O ukidanju ljetnog i zimskog računanja vremena u Evropskoj uniji govori se već godinama. Evropski parlament je 2019. godine podržao prijedlog da se sezonsko pomjeranje sata ukine, a kao mogući rok pominjala se 2021. godina.

Međutim, države članice nisu uspjele da postignu dogovor o tome koje bi vrijeme trebalo da bude trajno – ljetno ili zimsko. Zbog toga je odluka o ukidanju promjene vremena odložena, a postojeći sistem i dalje je na snazi.

(Politika/MONDO)