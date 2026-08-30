Požar kod Mostara zahvatio više hektara šume: Zatražena pomoć helikoptera OS BiH

Na području Drežnice kod Mostara gori više hektara šume, a zbog nepristupačnosti terena zatražena je pomoć helikoptera Oružanih snaga BiH, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Požar se sa planine Čabulje spustio prema nižim predjelima, ali trenutno ne ugrožava stanovništvo i stambene objekte.

Na terenu je ekipa Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, a u gašenju je djelovao i "er traktor", koji je imao jedan nalet.

Na području Mostara vatrogasci su juče intervenisali i na više drugih lokacija - zabilježeno je nekoliko požara trave i niskog rastinja u Rodoču, dok je u Vilinom Polju obavljeno izviđanje požarišta.

Na području Čapljine vatrogasci su intervenisali na požarima smeća, trave i niskog rastinja, dok su četiri vatrogasca upućena kao ispomoć u gašenju požara na području Trebinja.

U Šurmancima su u požaru rastinja i trave oštećeni kablovi javne rasvjete.

(Srna)