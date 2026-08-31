Vrijeme danas: Sunčano i vruće uz temperature do 37 stepeni, poslije podne mogući pljuskovi

U cijeloj BiH danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, a poslije podne su na sjeveru i istoku mogući prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Izvor: Mondo - Haris Krhalić

Lokalno su na sjeveru moguće nepogode uz jak vjetar i pojavu grada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren zapadni vjetar, u zonama pljuskova povremeno jak sjeverni.

U Srpskoj i FBiH jutros preovlada sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se jutros na većini puteva odvija nesmetano, osim na dionicama na kojima se izvode radovi, a gužve ima na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kostajnica, Izačić i Velika Kladuša na izlazu prema Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Za sada na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ali budući da je stanje promjenjivo i da su gužve i duža zadržavanja očekivana, vozačima se savjetuje da se prije polaska na put o stanju na prelazima informišu putem kamera na internet stranici Saveza.

Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice zbog čega je na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja koja bi trebalo da traje do kraja novembra.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj LJevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj LJevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita jer je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave saobraćaja su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmijene su zbog radova na magisralnom putu Krupac-Bogatići radi sanacije cjevovoda malehidroelektrane Krupac, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

U toku je obnova magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače na strpljenje.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom kolovoznom trakom, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se na alternativne pravce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH obustava je za sva vozila na magistralnom putu Jajce–Crna Rijeka, u naselju Podmilačje, gdje se izvode radovi, a vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić Grada.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put. Iz istog razloga

Zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Lašva-Kakanj u dužini od šest kilometara, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na auto-putu Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7.00 do 16.00 časova saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

U toku su radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7.00 do 16.30 časova saobraćaj odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Kada je riječ o graničnim prelazima, iz AMS-a su napomenuli da je do kraja septembra u funkciji prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.