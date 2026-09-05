Vrijeme danas: Pretežno sunčano i vruće, uveče kiša na sjeveru

U BiH danas će biti pretežno sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost.

Izvor: Promo za Mondo.ba

Uveče i tokom noći jače naoblačenje na sjeveru, koje će se širiti ka istoku, te će u široj regiji rijeke Save usloviti prolaznu kišu i pljuskove, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, ponegdje u višim predjelima Krajine i pojačan, zapadni i jugozapadni. Kasno poslijepodne i uveče vjetar u skretanju na sjeverne smjerove i biće umjeren, na sjeveru i jak.

Maksimalna temperatura vazduha od 33 stepan na istoku do 38 u Krajini, u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija nesmetano, dok su kraći zastoji mogući na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu.

Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice zbog čega je na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja koja bi trebalo da traje do kraja novembra.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj LJevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj LJevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave saobraćaja su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmijene su zbog radova na magisralnom putu Krupac-Bogatići radi sanacije cjevovoda malehidroelektrane Krupac, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

U toku je obnova magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače na strpljenje.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom kolovoznom trakom, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se na alternativne pravce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH obustava je za sva vozila na magistralnom putu Jajce–Crna Rijeka, u naselju Podmilačje, gdje se izvode radovi, a vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić Grada.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put. Iz istog razloga

Zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Lašva-Kakanj u dužini od šest kilometara, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na auto-putu Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase saobraćaj i dalje obustavljen.

U toku su radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7.00 do 16.30 časova saobraćaj odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržljvanja, a iz AMS-a podsjećaju da je do kraja septembra u funkciji prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.