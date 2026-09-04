Izgubljeni časovi zbog vrućina se neće nadoknađivati: Ministar tvrdi da se očekuje realizacija 95 odsto nastave

Zbog obustave nastave usljed visokih temperatura u Srpskoj do 11. septembra, najvjerovatnije neće biti nadoknade časova. Ministar prosvjete Borivoje Golubović izjavio je da će kalendar biti ispoštovan i realizovano 95 odsto nastave.

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Podsjećamo, nastava u osnovnim i srednjim školama širom Republike Srpske obustavljena je zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada.

Odluka o privremenom zatvaranju škola donesena je nakon što je Institut za javno zdravstvo izdao zvaničnu preporuku da se učenici povuku iz školskih klupa radi zaštite zdravlja tokom toplotnog talasa.

Govoreći o posljedicama ove pauze, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sjednice Vlade Srpske u Banjaluci, otklonio strahove učenika i roditelja o eventualnim produžecima školske godine.

"Od Instituta za javno zdravstvo dobili smo preporuku da nastava bude obustavljena zbog visokih temperatura vazduha. Prosvjetni radnici će dolaziti na posao, jer osim nastave imaju i druge obaveze", naglasio je Golubović.