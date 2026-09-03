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Đaci u HNK u klupe sjedaju tek 14. septembra: Vrućine odgodile početak školske godine

Đaci u HNK u klupe sjedaju tek 14. septembra: Vrućine odgodile početak školske godine

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U osnovnim i srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu odgođen je početak školske godine zbog izrazito visoke temperature vazduha.

zamagljena slika učionice Izvor: Shutterstock

Odluku je donijela kantonalna Vlada na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Nastava će početi u ponedjeljak, 14. septembra, umjesto 7. septembra, saopšteno je iz kantonalne Vlade.

U obrazloženju se navodi da izrazito visoka temperatura vazduha može nepovoljno da utiče na zdravstveno stanje, bezbjednost i psihofizičke sposobnosti učenika i zaposlenih u obrazovnim ustanovama.

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