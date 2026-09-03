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Obustavljena nastava u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj

Obustavljena nastava u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obavijestilo je danas osnovne i srednje škole da će nastava u svim školama u Republici Srpskoj biti obustavljena od 4. do 11. septembra 2026. godine zbog izuzetno visokih temperatura.

Obustavljena nastava u Republici Srpskoj Izvor: Fotosr52/Shutterstock

Kako je saopšteno iz Ministarstva, odluka je donesena zbog otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima.

„Ova mjera preduzeta je s ciljem zaštite zdravlja i bezbjednosti učenika i zaposlenih u školama, te obezbjeđivanja sigurnih i odgovarajućih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, u skladu sa važećim zakonskim propisima“, navedeno je u saopštenju.

Nakon isteka perioda obustave, škole će nastaviti sa realizacijom vaspitno-obrazovnog rada u skladu sa školskim kalendarom i drugim važećim propisima.

Ministarstvo je zadužilo direktore škola da bez odlaganja o odluci obavijeste zaposlene, učenike i roditelje, odnosno staratelje učenika.

Direktori su, takođe, obavezani da preduzmu sve potrebne mjere kako bi odluka o obustavi nastave bila blagovremeno i u potpunosti sprovedena.

(Mondo)

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