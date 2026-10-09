Povećana štednja stanovništva u Srpskoj: Evo koliko novca građani imaju u bankama

Štednja stanovništva u Republici Srpskoj porasla je na ukupno 5,9 milijardi KM u prvoj polovini ove godine, podaci su Agencije za bankarstvo Srpske.

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U odnosu na kraj prošle godine, štednja stanovništva u Republici Srpskoj je povećana za 382,7 miliona KM ili sedam odsto.

Oročena štednja čini 78,9 odsto ukupne štednje stanovništva i veća je za 211,4 miliona KM ili devet odsto, a štednja po viđenju bez tekućih računa stanovništva čini 21,1 odsto ukupne štednje stanovništva i veća je za 16,1 miliona KM ili tri odsto.

"Depoziti po viđenju na tekućim računima građana su povećani za 155,1 milion ili šest odsto u odnosu na kraj 2025. godine", navedeno je u izvještaju Agencije za bankarstvo Republike Srpske za prvu polovinu 2026. godine.

(Srna)