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Danas oblačno i svježije vrijeme: Mjestimično mogući jači pljuskovi sa grmljavinom

Danas oblačno i svježije vrijeme: Mjestimično mogući jači pljuskovi sa grmljavinom

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti oblačno i svježije vrijeme sa prolaznim padavinama.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ponegdje u Krajini i u Hercegovini biće i jačih pljuskova s grmljavinom i obilnijim padavinama u kratkom vremenu.

Najmanje kiše očekuje se na istoku i sjeveroistoku, gdje će uglavnom biti suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, u brdsko-planinskim predjelima i na jugu povremeno pojačan južni, na sjeveru slab sjevernih smjerova.
Maksimalna temperatura vazduha od 17 do 23, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena ponegdje na jugu, sjevernim i sjeverozapadnim područjima.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Sokolac devet, Foča i Han Pijesak 11, Tuzla, Čemerno, Rudo i Srebrenica 12, Bihać, Jajce, Gacko, Višegrad, Šipovo, Kneževo, Srbac, Prijedor, Banjaluka, Novi Grad, Mrkonjić Grad i Doboj 13, Sarajevo, Bijeljina, Bileća, Kalinovik i Mrakovica 14, Ribnik i Livno 15, Trebinje 17 i Mostar 18 stepeni Celzijusovih.

Kolovozi mokri, neophodna sporija vožnja

U većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH (FBiH) kolovozi su mokri i klizavi, pa je neophodna oprezna i sporija vožnja, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Vozačima se skreće pažnja na opasnost od odrona na dionicama u usjecima, kao i na maglu i smanjenu vidljivost u kotlinama i višim predjelima.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi privremeno postavljena signalizacija reguliše odvijanje saobraćaja.

U toku je rehabilitacija dionice magistralnog puta Dragotinja-Prijedor, gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Na dionici magistralnog puta granica Republika Srpska/fBiH /Lepnica/-Lončari i dionica Lončari-Pelagićevo, te na dionici Obudovac 2-Lončari i dionici Lončari granica Republike Srpske/Brčko distrikta /Brčko 1/ zbog izgradnje kružne raskrsnice na ukrštanju navedenih putnih pravaca, izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije mosta, preko rijeke Tatinac, izmjenjen je režim saobraćaja na rdionici regionalnog puta Graiseljići-Klanci.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj Ljevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj Ljevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene su zbog radova na magistralnom putu Krupac-Bogatići radi sanacije cjevovoda malehidroelektrane Krupac, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Zbog radova vezanih za izgradnju auto-puta Rača-Bijeljina, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na obližnjim magistralnim putevima. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno. U okviru ovih radova u toku je i izgradnja nadvožnjaka na regionalnom putu.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom kolovoznom trakom, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se na alternativne pravce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH je za saobraćaj zatvorena dionica auto-puta Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Na auto-putu dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

U toku su radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-brdo Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, od 7.00 do časova saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

(Mondo)

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