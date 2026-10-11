"Odzvonilo" marketinškim pozivima i porukama: Građani u BiH dobijaju mogućnost da ih zabrane

Građani i firme u BiH moći će besplatno upisati broj u registar "Ne zovi" i zabraniti marketinške pozive i poruke.

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Korisnici fiksnih i mobilnih telefona u Bosni i Hercegovini moći će besplatno upisati svoj broj u javni registar "Ne zovi" i tako zabraniti marketinške pozive i poruke firmi, političkih stranaka, vjerskih zajednica i humanitarnih organizacija.

Ovu mogućnost predviđa Pravilo 102/2026 o javnom elektronskom registru "Ne zovi", koje je Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) donijelo 23. septembra. Pravilo je objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 75, od 9. oktobra, a stupa na snagu osmog dana od objavljivanja, piše Klix.ba.

Registar će voditi RAK i biće dostupan na adresi nezovi.rak.ba. Korisnici će moći pojedinačno provjeriti da li je određeni broj upisan, ali neće imati pristup cjelokupnom registru.

Kako upisati broj u registar "Ne zovi"

Broj se neće upisivati direktno preko RAK-a, već preko operatera kod kojeg korisnik ima telefonski broj. Upis i ispis iz registra biće besplatni, a operateri su obavezni da obezbijede pouzdane i dostupne načine podnošenja zahtjeva, uključujući elektronske servise.

Operater će zahtjev morati obraditi u roku od tri radna dana. Nakon upisa, korisnik će besplatno dobiti potvrdu u elektronskom ili pisanom obliku.

Pravo na upis imaće korisnici sa ugovorom, ali i korisnici prepaid usluga, pod uslovom da su kod operatera koji im je izdao SIM karticu registrovali svoj identitet. U registar će moći da se upišu i pravna lica.

Korisnici koji promijene operatera, ali zadrže postojeći broj, neće morati ponovo da prolaze kroz postupak upisa.

Ko više neće moći da šalje pozive i poruke

Zabrana će obuhvatati telefonske pozive koje upućuju osobe, ali i one koji se obavljaju putem automatskih sistema. Odnosiće se i na SMS i MMS poruke, kao i na faks.

Pravilom su u direktni marketing izričito uključeni i pozivi i poruke političkih stranaka, vjerskih zajednica i humanitarnih organizacija.

Ipak, predviđen je izuzetak za oglašivače kojima je korisnik ranije dao pisanu saglasnost za kontaktiranje. Oni će moći da nastave sa kontaktiranjem i nakon upisa broja, osim ako korisnik prilikom upisa odabere opciju povlačenja svih ranije datih saglasnosti.

Isto pravilo važiće i za saglasnosti date nakon upisa u registar, sve dok ih korisnik ne povuče.

Kada registar počinje da radi

Registar "Ne zovi" neće početi da funkcioniše odmah po stupanju pravila na snagu.

Generalni direktor RAK-a ima rok od 30 dana od stupanja pravila na snagu da donese administrativno-tehničko uputstvo. Nakon stupanja tog uputstva na snagu, predviđen je rok od 120 dana za uspostavljanje registra.

Građani koji budu upisani u registar, a i dalje budu dobijali neželjene marketinške pozive i poruke, neće moći da se žale RAK-u po tom osnovu. Za takve prigovore nadležni su organi za zaštitu potrošača i zaštitu ličnih podataka.

Uvođenjem registra BiH se usklađuje sa evropskom Direktivom o privatnosti i elektronskim komunikacijama iz 2002. godine.