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Preminuo Dragan Prusina, direktor Službenog glasnika BiH

Preminuo Dragan Prusina, direktor Službenog glasnika BiH

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
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Dragan Prusina, direktor Službenog glasnika Bosne i Hercegovine, preminuo je u 63. godini.

Preminuo Dragan Prusina Izvor: Brotnjo.ba

Potvrđeno je to za portal Klix.ba, koji navodi kako je Prusina svoj profesionalni put gradio kroz decenije duge karijere.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, magistrirao i doktorirao u Banjaluci.

Radno iskustvo započeo je 1989. godine u firmi TP Brotnjopromet kao šef finansija, a zatim kao direktor iste firme.

U periodu od 1992. do 2006. godine radio je u firmama JP PTT Herceg-Bosne kao ekspert za ekonomiku pri Sektoru investicija, Opštini Čitluk kao načelnik Odjela finansija i zamjenik načelnika.

Radio je i kao zamjenik ministra industrije i rudarstva u Hercegovačko-neretvanskom kantonu te kao zamjenik generalnog direktora Porezne Uprave FBiH.

Bio je savjetnik u Ministarstvu finansija FBiH.

Funkciju direktora Službenog glasnika Bosne i Hercegovine obavljao je od 2006. godine, a Savjet ministara BiH mu je u martu 2026. produžio mandat za još četiri godine.

(Mondo)

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