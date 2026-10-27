Preminuo Dragan Prusina, direktor Službenog glasnika BiH

Dragan Prusina, direktor Službenog glasnika Bosne i Hercegovine, preminuo je u 63. godini.

Izvor: Brotnjo.ba

Potvrđeno je to za portal Klix.ba, koji navodi kako je Prusina svoj profesionalni put gradio kroz decenije duge karijere.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, magistrirao i doktorirao u Banjaluci.

Radno iskustvo započeo je 1989. godine u firmi TP Brotnjopromet kao šef finansija, a zatim kao direktor iste firme.

U periodu od 1992. do 2006. godine radio je u firmama JP PTT Herceg-Bosne kao ekspert za ekonomiku pri Sektoru investicija, Opštini Čitluk kao načelnik Odjela finansija i zamjenik načelnika.

Radio je i kao zamjenik ministra industrije i rudarstva u Hercegovačko-neretvanskom kantonu te kao zamjenik generalnog direktora Porezne Uprave FBiH.

Bio je savjetnik u Ministarstvu finansija FBiH.

Funkciju direktora Službenog glasnika Bosne i Hercegovine obavljao je od 2006. godine, a Savjet ministara BiH mu je u martu 2026. produžio mandat za još četiri godine.

(Mondo)