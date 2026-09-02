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Preminuo Raif Dizdarević, bivši predsjednik Predsjedništva SFRJ

Preminuo Raif Dizdarević, bivši predsjednik Predsjedništva SFRJ

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Raif Dizdarević, nekadašnji predsjednik Predsjedništva SFRJ, preminuo je jutros u Sarajevu u stotoj godini života, objavili su federalni mediji.

raif.jpg Izvor: Screenshot/YouTube

Rođen 9. decembra 1926. godine u Fojnici, Dizdarević je već u ranoj mladosti stupio u Narodnooslobodilački pokret. Kao sedamnaestogodišnjak 1943. godine odlazi u partizane, gdje se aktivno borii protiv fašističkih okupatora. 

Nakon završetka Drugog svjetskog rata i obrazovanja na Visokoj diplomatskoj školi u Moskvi, Dizdarević posvećuje život diplomatiji i državničkim poslovima. Tokom bogate diplomatske službe obavljao je dužnosti u ambasadama SFRJ u Bugarskoj, Sovjetskom Savezu i Čehoslovačkoj.

Politički uspon Raifa Dizdarevića u Bosni i Hercegovini kulminirao je funkcijom predsjednika Predsjedništva SR BiH u periodu od 1978. do 1982. godine. 

Nakon rada na republičkom nivou, Dizdarević preuzima najviše državne funkcije na federalnom nivou. Prvo je od 1982. do 1984. godine obavljao dužnost predsjednika Skupštine SFRJ, da bi potom preuzeo poziciju saveznog sekretara za inostrane poslove (1984–1988), gdje je predstavljao Jugoslaviju na međunarodnoj sceni i održavao bliske veze s Pokretom nesvrstanih.

Svoju političku karijeru krunisao je stupanjem na čelo države kao predsjednik Predsjedništva SFRJ od maja 1988. do maja 1989. godine.

(MONDO)

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političari Jugoslavija in memoriam

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