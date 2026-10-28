Velika akcija u BiH: Otkriveno 11 potencijalnih žrtava radne eksploatacije, uglavnom u građevinskom sektoru

U BiH je otkriveno 11 stranih državljana potencijalnih žrtava radne eksploatacije i trgovine ljudima, pretežno u građevinskom sektoru.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Služba za poslove sa strancima BiH je saopštila da je tokom akcije izrečena 21 mjera, od čega šest mjera otkaza bezviznog boravka, 10 mjera otkaza bezviznog boravka sa protjerivanjem i pet mjera protjerivanja.

Postupanje u vezi sa 11 potencijalnih žrtava sprovodi Sipa pod nadzorom nadležnog tužilaštva kako bi se utvrdilo postojanje elemenata krivičnog djela trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije.

Akcija je sprovedena u okviru međunarodnih operativnih aktivnosti EMPACT protiv trgovine ljudima i radne eksploatacije, a Služba za poslove sa strancima i švedska policija imale su ulogu ko-lidera aktivnosti, saopšteno je iz ove službe.

U kontrolama je učestvovalo 40 inspektora za strance, koji su provjerili 34 lokacije, 643 lica i isto toliko dokumenata, a kontrole su obuhvatile građevinske firme i gradilišta, vjetroparkove, restorane, pekare, proizvodne pogone i mjesta stanovanja stranih državljana.

"U slučajevima utvrđenih nepravilnosti preduzete su i odgovarajuće prekršajne mjere prema stranim državljanima i pravnim licima", navedeno je u saopštenju.

Operativne aktivnosti sprovedene su pod nadzorom Tužilaštva BiH, uz učešće Službe za poslove sa strancima, Sipe, nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, te inspekcija rada i zaštite na radu.

Ciljane kontrole biće nastavljene.

(Srna)