logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Velika akcija u BiH: Otkriveno 11 potencijalnih žrtava radne eksploatacije, uglavnom u građevinskom sektoru

Velika akcija u BiH: Otkriveno 11 potencijalnih žrtava radne eksploatacije, uglavnom u građevinskom sektoru

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U BiH je otkriveno 11 stranih državljana potencijalnih žrtava radne eksploatacije i trgovine ljudima, pretežno u građevinskom sektoru.

Otkriveno 11 potencijalnih žrtava radne eksploatacije Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Služba za poslove sa strancima BiH je saopštila da je tokom akcije izrečena 21 mjera, od čega šest mjera otkaza bezviznog boravka, 10 mjera otkaza bezviznog boravka sa protjerivanjem i pet mjera protjerivanja.

Postupanje u vezi sa 11 potencijalnih žrtava sprovodi Sipa pod nadzorom nadležnog tužilaštva kako bi se utvrdilo postojanje elemenata krivičnog djela trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije.

Akcija je sprovedena u okviru međunarodnih operativnih aktivnosti EMPACT protiv trgovine ljudima i radne eksploatacije, a Služba za poslove sa strancima i švedska policija imale su ulogu ko-lidera aktivnosti, saopšteno je iz ove službe.

U kontrolama je učestvovalo 40 inspektora za strance, koji su provjerili 34 lokacije, 643 lica i isto toliko dokumenata, a kontrole su obuhvatile građevinske firme i gradilišta, vjetroparkove, restorane, pekare, proizvodne pogone i mjesta stanovanja stranih državljana.

"U slučajevima utvrđenih nepravilnosti preduzete su i odgovarajuće prekršajne mjere prema stranim državljanima i pravnim licima", navedeno je u saopštenju.

Operativne aktivnosti sprovedene su pod nadzorom Tužilaštva BiH, uz učešće Službe za poslove sa strancima, Sipe, nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, te inspekcija rada i zaštite na radu.

Ciljane kontrole biće nastavljene. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

trgovina ljudima radnici stranci BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ