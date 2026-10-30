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Putarina na auto-putu A1 od 1. novembra skuplja za 15 odsto: Poznato šta ostaje nepromijenjeno

Putarina na auto-putu A1 od 1. novembra skuplja za 15 odsto: Poznato šta ostaje nepromijenjeno

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Putarina na auto-putu A1 u Federaciji BiH od 1. novembra biće skuplja za 15 odsto, najavile su „Autoceste Federacije BiH“.

7.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz ovog javnog preduzeća pojašnjavaju da cijene nisu mijenjane još od 2012. godine, iako su u proteklom periodu znatno porasli troškovi poslovanja, održavanja infrastrukture i drugi izdaci, uz kontinuirana inflatorna kretanja.

Novom korekcijom nastoji se povećati prihod od naplate putarine i barem djelimično nadoknaditi rastući troškovi upravljanja i održavanja auto-puteva, prenose federalni mediji.

Prema pojašnjenju „Autocesta FBiH“, povećanje je sprovedeno u okviru zakonski dozvoljene granice koja iznosi do 15 odsto.

Za vozače koji koriste elektronski sistem naplate putarine jedna pogodnost ostaje nepromijenjena, a to je da će i dalje ostvarivati bonus od 20 odsto prilikom dopune korisničkih računa.

(Mondo)

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Tagovi

putarina poskupljenje auto-put

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