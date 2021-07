Šarović: Visoki predstavnici nemaju pravo da nameću zakone

Predsjednik SDS-a Mirko Šarović poručio je danas da je BiH u jednom od "najdelikantnijih trenutaka".

Na konferenciji za novinare, tokom posebne sjednice NSRS, on je poručio da fokus ne treba da bude na sadržaju posljednje odluke Valentina Incka nego njegovoj namjeri da nametne zakone. Dodao je i da je on lično protiv i samog sadržaja, ali da je suština da Incko "nije imao pravo da to uradi".