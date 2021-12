Dodik za njemački "Velt": BiH je jedina kolonija u Evropi

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da su problem u BiH stranci, ni izabrani ni imenovani, koji prave nered u BiH.

Izvor: RTRS

"Mi smo jedina kolonija u Evropi", konstatovao je Dodik u intervjuu za njemački list "Velt", podsjetivši da u BiH ne postoji nacionalni, već zajednički nivo što je utvrđeno Ustavom BiH i da Republika Srpska želi da se to poštuje i ništa više od toga.

On je pojasnio da, prema Ustavu, zajednički nivo nije nadležan za vojsku, niti za poreski sistem, ni za sudstvo, te da su za to odgovorni entiteti.

Kada je riječ o vojsci, Dodik je pojasnio da Republika Srpska ima ustavno pravo na vojsku i da je to predviđeno Dejtonskim sporazumom.

Srpski član Predsjedništva je podsjetio da je Vojska Republike Srpske postojala do 2005. godine kada su stranci slagali da bi bilo bolje da BiH ima zajedničku vojsku, a sada je sasvim jasno da je to bilo pogrešno.

"Mi nećemo muslimansku vojsku, a u tom pravcu to ide. Nedavno je sud u Sarajevu presudio da vojnici muslimanske vjeroispovijesti imaju pravo da nose brade, da se pripadnice Oružanih snaga BiH mogu prekriti, a neke zemlje u Evropi to zabranjuju u javnim prostorima", naveo je Dodik i dodao da će o tome kako ojačati povjerenje u Oružane snage BiH biti razgovarano narednih mjeseci.

Ako bude postignut dogovor, naglasio je Dodik, Republika Srpska bi mogla da ostane dio toga, ako ne - biće razmotrene druge alternative.

Upitan da prokomentariše poziv ministra spoljnih poslova Njemačke Analene Berbok na sankcije protiv njega, Dodik je odgovorio da zna šta znači početak mandata i da nova ministarka ima svoje ambicije.

"Njeni zahtjevi su pristrasni. Čini mi se da to ne odgovara njemačkoj demokratiji. Zašto bi Njemačka ili bilo koja druga država trebalo da upravlja BiH? Vlada treba da radi sa demokratski izabranim predstavnicima. Na funkciju sam izabran sa 60 odsto glasova birača, a ministar predstavlja stranku koja nije najveća u Nemačkoj. Možda joj je potreban brz uspjeh i misli da ovdje može nešto da postigne. Ali uspjeh se mjeri na kraju, a ne na početku mandata", rekao je Dodik.

On je konstatovao da Berbokova ne zna ništa o životu u BiH, jer nikada nije ni bila u BiH. "Želio bih da joj predložim da razgovara sa nama. Trebalo bi da razgovara sa nama", rekao je Dodik, dodavši da bi joj poželio dobrodošlicu.

Baerbock machtgeil, korrupt und höchst unqualifiziert bringt Deutschland in eine gefährliche Situation! Milorad Dodik über Baerbock: „Sie hat keine Ahnung von unserem Leben“@GrueneBundestaghttps://t.co/cr1uxfxCrcvia@welt — Klarname Andre Müller (@andre10787)December 26, 2021

Dodik je pojasnio da u BiH niko ne planira otcjepljenje, te da je to mač laži stavljen u njenu ruku. "Mi se samo borimo za ustavni poredak. Nedavno je jedan američki profesor koji je veoma upoznat o situaciji u BiH napisao članak u kojem je naveo da bi secesija mogla biti lijek za BiH. On je to rekao, a ne ja, pa neka mu uvedu sankcije", istakao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje da li Kristijana Šmita ne priznaje kao visokog predstavnika u BiH zbog njega ili zbog te pozicije uopšte, Dodik je pojasnio da je Šmita trebalo da imenuje Savjet bezbjednosti UN, kao i da se trebala pitati i Republika Srpska.

"Ništa od toga se nije desilo. Žao mi je što gospodin Šmit mora da prođe kroz sve ovo. Ali nema šanse da dozvolimo da nam neko nameće zakone samo zato što je dobar čovjek. Najbolja osoba na ovom svijetu je moja majka, a ona nije visoki predstavnik", rekao je Dodik.

Kada je riječ o odnosu sa predsjednikom Ruske Federacije, Dodik je rekao da se više puta sastao sa Vladimirom Putinom i da on obavlja veoma odgovornu funkciju.

"Putin je rekao da je zainteresovan da se mir u BiH održi po svaku cijenu. On poštuje ustav i ne miješa se u unutrašnje stvari u BiH", naglasio je Dodik.

Govoreći o Srebrenici, Dodik je za njemački "Velt" ponovio da je to ozbiljna trauma i da se tamo dogodio ratni zločin kada je pobijeno mnogo nevinih ljudi - Srba, Bošnjaka i drugih.

(Agencije, Mondo)