Poslanik Radislav Dončić prešao u Narodni front

Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini RS Radislav Dončić objavio je na svom Facebook profilu da nakon 23 godine napušta PDP i prelazi u Narodni front Jelene Trivić, te ukratko objasnio razloge.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Prelazak je uslijedio samo tri dana nakon što je predsjednik PDP-a Branislav Borenović na pres konferenciji u Banjaluci kategorično tvrdio da je njihov poslanički klub “stabilan”.

"Klub poslanika PDP-a u NSRS je stabilan, Predsjedništvo stranke je tu, a jedan dio odbornika i ljudi na terenu je donijelo ličnu odluku", kazao je prije tri dana Borenović, komentarišući sve češći prelazak PDP-ovaca u Narodni front, dojučerašnje potpredsjednice PDP-a Jelene Trivić.

Poslanik Dončić je danas napisao da je donio jednu od najtežih odluka.

“Donio sam jednu od najtežih odluka, da istupim iz ove partije. PDP je partija kojoj sam bio predan i uz koju sam radio i djelovao kako za dobrobit grada iz kojeg dolazim, tako i RS. Međutim, dešavanja od juče i ona od prethodnih mjeseci su me navela na to da svoj politički rad nastavim u drugoj partiji. PDP smatram istinskom opozicionom partijom ali se na ovom putu po malo izgubio. Javnosti je jasno na šta mislim, tako da neću dalje.mSvoj dalji politički rad nastavljam u Narodnom frontu Jelene Trivić, za koju smatram da je na pravom putu, odnosno, istom onom kojem i ja težim, istinska borba protiv režima. Ja ne želim nikakve kompromise s režimom kojem je draži Milanović od Vučića, koji je ogrezao u korupciji, koji je Republiku Srpsku pretvorio u partiju, a sve one koji nisu za SNSD, primorao da napuste Srpsku. Nema trulih kompromisa sa ovakvim ljudima”, naveo je Dončić.

Trivić je prokomentarisala da je Dončić iskren opozicionar, i da je “iznio ogroman teret tokom prethodnih izbora kada su se neki sklonili u zavjetrinu, čekajući ishod”.

“Drago mi je i veliko iskreno zadovoljstvo da ćemo borbu za bolju Republiku Srpsku nastaviti zajedno u Narodnom frontu, protiv režima, bez ijedne kalkulacije, trulog kompromisa ili bilo čega. Biću tu za Donu kao što sam bila i do sada, i kao što je bio on uz mene u najtežim periodima političkih borbi. Ujedno, saradnja sa svima onima koji se iskreno bore protiv režima nikada nije bila niti će biti upitna. To nam je zajednički cilj i obaveza zbog naroda Republike Srpske”, istakla je Trivić.

(Mondo)