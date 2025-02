Šta je na dnevnom redu Skupštine grada Banjaluke sljedeće sedmice?

Sjednica Skupštine grada Banjaluke zakazana je za utorak, 18. februar, a na predloženom dnevnom redu naći će samo tačke koje se tiču konstituisanja radnih tijela, prijedlog članova odbora za žalbe i raspisivanje konkursa za izbore članova Gradske izborne komisije.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Kako je nakon sjednice Kolegijuma poručila gradski menadžer Mirna Savić-Banjac – institirali su da se izbjegne praksa da se kolegijumi i komisija za izbor i imenovanja koja je održana prije ovog kolegijuma ne održavaju i ne najavljuju dva ili tri sata prije.

"Mislimo da treba da bude praksa da odgovorno radimo i da nakon osam mjeseci imamo ipak tu praksu i da razmislimo zbog čega to radimo, a sve u cilju kvalitetnijeg obavljanja posla. Što se tiče drugih bitnih stvari, a govorili smo o tome i na sjednici Skpštine Grada koja je konstituisana, a vezano za Komisiju za izbor i imenovanje, gdje smo jasno naglasili da smatramo da je prekršen Poslovnik i stojimo iza toga, a isto to se nastavilo i danas. Naime, danas je došlo do raspoređivanje kvote odbornicima u svim drugim radnim tijelima i komisijama gdje su napravljeni zaista veliki propusti. Jedan konkretan primjer jeste Komisija za prostorno uređenje, gdje je od devet članova PDP dobio nula, što smatramo da je neprihvatljivo i nelogično prema bilo kojem parametru", kazala je ona.

Podsjetila je i na to da je ranije Ministartvo lokalne samouprave potvrdilo da se poslovnik u Banjaluci postavio iznad poslovnika u lokalnoj samoupravi i da je rečeno da Kolegijum nema pravo da skida tačke dnevnog reda (mišljenje ministarstva datira od prošle godine, ali ga saradnici Draška Stanivukovića odskora koriste kao argument; op. ur.).

"Uprkos svemu tome, mi smo glasali protiv ovakvih radnih tijela jer smo smatrali da je nepravedno, ali isto tako nam je bitno da se Skupština Grada održi pa ćemo dostaviti tijela kako ne bi smo blokirali rad Skupštine. Ipak bez obzira na to, tražićemo i ovaj put od nadležnog ministarstva nadzor nad zakonitošću kada je riječ o raspoređivanju odbornika po komisijama, kao što smo radili i za skidanje tačaka sa Kolegijuma, te očekujemo da će se izjasniti da su prekršene norme i da je došlo do neravnomjernog raspoređivanja", rekla je ona.

Predsjednik Skupštine Grada Ljubo Ninković rekao je kako će sjednica biti održana u utorak sa početkom u 9.00 časova, te da je riječ o tehničkoj sjednici.

"Predložili smo ove tri tačke za nadolazeću sjednicu Skupštine Grada, dok će sve ostale tačke biti razmatrane na narednoj sjednici koja podrazumijeva usvajanje radnih tijela, jer bez komisije nije moguće nastaviti sa radom", kazao je Ninković.

(MONDO)