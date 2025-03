Miličević uputio otvoreno pismo javnosti Republike Srpske

Predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Miličević obratio se građanima Republike Srpske pismom u kojem je kazao da su opasni potezi Milorada Dodika, predsjednika Srpske, koji se, kako navodi, ne bori za Srpsku, već za sebe.

Izvor: SDS

Pismo objavljeno na društvenim mrežama prenosimo u cijelosti:

"U času kada je naša budućnost na prekretnici, obraćam vam se u ime Srpske demokratske stranke – stranke koja je sa narodom, stvarala i branila Republiku Srpsku. Danas mislimo o njenoj budućnosti, jer smo svi svjedoci opasnih izazova koji prijete našem opstanku.

Ovih dana se Republika Srpska nalazi pred velikim dilemama i izazovima. Presuda Suda BiH protiv predsjednika Republike je nešto što nedvosmisleno osuđujemo, jer je on djelovao po Ustavu. Ali postoji nešto još opasnije od te presude – potezi tog istog Milorada Dodika, čovjeka koji se ne bori za Srpsku, već za sebe. Njegova politika, obojena korupcijom, strahom i podjelama, gura Republiku Srpsku u ambis.

Dodik je od Srpske stvorio svoj svijet u kojem je sve podređeno njemu i njegovoj vlasti. Godinama vam govori da bez njega nema Srpske, da je on jedini njen zaštitnik. Ali zapitajte se: ako je poslije 20 godina njegove vladavine Republika Srpska toliko krhka da zavisi od jednog čovjeka – šta je on uradio za sve te godine? Kakva je to Srpska ako nije dom za sve nas, već samo njegov lični štit?

Dok on govori o svojoj „borbi“, vi se borite da platite račune, kupite osnovne namirnice, školujete djecu ili nađete posao. Vaša svakodnevna borba gurnuta je u stranu, jer je on nametnuo da se svi bavimo samo njim – šta će biti sa Dodikom, a ne šta će biti sa nama.

Ono što radi jasno pokazuje njegovu prirodu – on naziva izdajnicima sve koji odbijaju da mu služe, omalovažava stručne i poštene ljude, medijski i policijski proganja svakoga ko misli drugačije. To nije Srpska koju smo gradili! To je režim kukavice, a ne slobodna Republika!

Izdao je sve za šta smo se borili – pozivao je prvog predsjednika Republike Srpske da ide u Hag, otjerao drugog predsjednika s vlasti, rušio sve pred sobom kako bi se domogao moći,priznao je genocid, prenosio nadležnosti na Sarajevo. Danas je spreman da rasproda rudna bogatstva Republike Srpske stranim državama, samo da bi se održao na vlasti.

Rezultati njegove vladavine su pred nama: poluprazne škole, odlazak mladih, stručnjaka, nedostatak investicija. Za vrijeme Dodikove vladavine, Srpska je ostala poluprazna, a ljudu žive u strahu. Od slobodarske Srpske napravio je mjesto gdje se gasi nada.

Republika Srpska može i mora ponovo biti mjesto gdje se rađaju djeca, gdje se grade škole i fabrike, gdje svako ima svoju šansu!

Srpska demokratska stranka je tu da vas zaštiti. Svima kojima Dodik prijeti – ne bojte se! Mi smo uz vas i borićemo se protiv njegove izdaje i manipulacija! On nema pravo da našu Republiku koristi kao sredstvo za svoje lične interese – ona pripada vama, narodu koji ju je stvorio i branio!

Dodik i njegov režim nisu Republika Srpska. Republika Srpska ste vi! Vi ste njena snaga i njena budućnost!"