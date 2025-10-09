Dodik: Merkelova rekla istinu o Ukrajini, kada će neko progovoriti o BiH?

Milorad Dodik izjavio je da je bivši njemački kancelar Angela Merkel rekla istinu o Ukrajini i priznala da su Minski sporazumi bili tu da Kijev dobije vrijeme da se naoruža, a ne da se izbjegnu rat i stradanja, te upitao kada će neko progovoriti o BiH?

"Kada će neko priznati da oni koji ovdje slijepo slušaju laž, koji ćute dok im Ustav ruše, koji se zaklinju u Evropu, a prodaju svoj narod, nisu snaga mira, već prijetnja stabilnosti?", upitao je Dodik.

Dodik je ukazao da, kada se pročita izjava Merkelove koja otvoreno priznaje da su isključivost i neodgovornost pojedinih država, konkretno Poljske i baltičkih zemalja, dovele do rata u Ukrajini, slijedi pitanje - kako je tek sa BiH.

"Koliko je površnosti, nerazumijevanja i pristrasnosti doprinijelo da odnosi u BiH dođu do nivoa neodrživosti? Trideset godina BiH nije tretirana kao partner, već kao kolonijalni eksperiment", naveo je Dodik u objavi na "Iksu".

On je napomenuo da u BiH nije dozvoljavan unutrašnji dogovor koji bi zadovoljio interese sva tri naroda, već je nametan interes stranaca u kojem je trebalo da svi ovdje budu moneta za potkusurivanje.

"Gaženo je međunarodno pravo, gaženi su svi demokratski principi, gažen je Ustav, a sve u ime licemjernog stava o vladavini prava. I gle ironije - Kristijan Šmit, čovjek koga je upravo Angela Merkel predložila, danas se predstavlja kao tumač te iste vladavine prava, gdje je on sebe proglasio pravom i zakonom", istakao je Dodik.

Dodik je naveo da su svi koji to danas prepoznaju u BiH proglašeni remetilačkim faktorom, sankcionisani, zabranjeni, satanizovani.

"Angela Merkel je progovorila o Ukrajini. Vrijeme je da neko progovori i o BiH", istakao je Dodik.

