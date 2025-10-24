Dodik najavio rast plata: Od 1.000 KM za radnike bez kvalifikacija do 1.400 KM za visoku spremu

Predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, rekao je da će u Republici Srpskoj biti povećana najniža plata i naglasio da je planirano da ona ponovo bude strukturisana prema stepenu i kvalifikacijama, a ne jedinstvena.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Razgovaraćemo i sa sindikatima i sa poslodavcima, a moj prijedlog je da za nekvalifikovane radnike najniža plata iznosi 1.000 KM, za kvalifikovane radnike i srednju stručnu spremu 1.200 KM, a za visoku stručnu spremu ne manje od 1.400 KM, a možda i više", rekao je Dodik u intervjuu Srni.

Dodik je naglasio da povećanje plata nije više samo pitanje statusa, već da dođemo do željenog nivoa gdje će plata biti dovoljno stimulativna da ljudi ostanu u Republici Srpskoj.

"To je dobro i za poslodavce i one koji imaju ekstremne profite, moraju se odreći jednog njegovog dijela i povećati plate radnicima. Dugo su i radnici u Srpskoj bili zarobljeni socijalno-društvenim procesima koji su vladali u cijeloj Evropi i bili svedeni na `minimum`. Vrijeme je da povedemo još više računa o našim ljudima", naglasio je on.

Govoreći o najavljenom formiranju fonda dječije štednje, Dodik je u intervjuu rekao da ga je premijer Savo Minić informisao da je Vlada Srpske formirala radnu grupu, da je sve što se tiče ovog fonda u završnoj fazi, te da će mu to biti prezentovano u narednih desetak dana.

On je podsjetio da je ideja da svako novorođeno dijete u Srpskoj dobije određeni novac, koji bi bio oročen na 18 godina i kada dijete postane punoljetno imaće dovoljno novca za školovanje ili da započne vlastiti biznis.

"Predviđeno je da novac ide u određeni fond, da dijete koje je danas rođeno bude vlasnik novca i sa navršenih 18 godina da odluči šta će raditi s novcem. Novac ne može povući tek tako, mora ostati da živi u Srpskoj. Ne može ga podići i otići u inostranstvo. To može jedino u slučaju da ode u inostranstvo zbog školovanja, ali mora da garantuje da će se vratiti u Srpsku. Ukoliko to ne učini, mora u Srpskoj ostaviti garancije da država može da naplati taj novac ako želi da ostane u inostranstvu", pojasnio je Dodik.

Ukoliko to punoljetno lice ima na računu 100.000 KM i želi da ide u inostranstvo, dodao je predsjednik, onda se mora odreći tog novca, a ukoliko želi da ostane u Srpskoj, može da povuče novac uz uslov da ostane u Srpskoj narednih deset godina.

"Ova ideja garantuje potpunu ravnopravnost, ne pravi razliku između bilo koga, ni između bogatih i siromašnih, istoka i zapada, sjevera i juga. Svi će imati isto pravo. To je dobra ideja i drago mi je da to možemo da realizujemo", naglasio je Dodik.

Vlada pod mandatom Save Minića

Dodik je istakao da je veoma zadovoljan dosadašnjim radom predsjednika Vlade Srpske Save Minića i njegovog kabineta.

"Nova Vlada Republike Srpske pokazala je veliku agilnost i prisutnost na terenu, a priprema godišnjih i svih važnih dokumenata je u toku", rekao je on.

Kada je riječ o stanju u "Elektroprivrede Republike Srpske", predsjednik je naveo da postoji niz objektivnih problema iz kojih proizilaze subjektivni.

"Jedan od objektivnih problema je činjenica da je hidrometeorološka situacija potpuno loša. Uzmimo primjer gdje je ispod očekivane kvote stub vode u akumulacijama minus 25 metara pa sad zamislite od Bileće do Trebinja kolika je to količina vode i koliko električne energije zbog toga nije proizvedeno", pojasnio je Dodik i naglasio da je u takvim okolnostima smanjena proizvodnja električne energije.

On je naveo da Srpska održava elektrosistem jeftinom električnom energijom za domaćinstva i privrednike i poručio da se mora nastaviti rad vodeći računa da ovaj sistem ne bude doveden u još težu situaciju.

"Nije to nezadovostvo da neko bude okrivljen, već da bude polazna osnova da se problemi rješavaju i to radimo i u `Šumama Srpske` i `Elektroprivredi Srpske` i na svim drugim mjestima", rekao je Dodik.

Oni koji kritikuju stanje u "Elektroprivredi", kaže on, ne pominju da je u posljednjih 25 godina, koliko je i on na čelu Srpske, struja za stanovništvo Srpske bila najniža u Evropi.

"Bolje je da imamo problem u preduzeću nego u cijelom društvu. Može se to jednostavno riješiti, onako kako zamišljaju ovi `pametnjakovići` iz SDS-a i PDP-a. Povećaju cijenu struje za 100 odsto i za šest mjeseci ste riješili sve. Ali ko će plaćati tu struju i kakav je socijalni efekat!? To njih ne zanima",istakao je Dodik.

On kaže da su ljudi naučeni da je povećanje cijene struje atak na život, a niko se ne odriče svog komfora.

"Pogledajte samo Banjaluku. Od saobraćajnih gužvi ne možete da uđete ili da izađete iz grada, ali se niko ne odriče automobila. A kad zatražite da budemo solidarni da uravnotežimo sistem, svi naprasno `skoče`", konstatovao je Dodik.