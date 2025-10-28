logo
ODIHR-ova misija stigla u Banjaluku: izborni proces će pratiti 15 posmatrača iz 13 zemalja

ODIHR-ova misija stigla u Banjaluku: izborni proces će pratiti 15 posmatrača iz 13 zemalja

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) danas je u Banjaluci otvorila posmatračku misiju za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske planirane za 23. novembar.

shutterstock_2009519774.jpg Izvor: Shutterstock

Misiju vodi Matijas Orsi, a čine je 11 međunarodnih eksperata glavnog tima iz devet zemalja učesnica OEBS-a, sa sjedištem u Banjaluci, te četiri regionalna analitičara iz četiri različite zemlje učesnice, koji će biti raspoređeni u dvočlanim timovima širom Republike Srpske od petka, 31. oktobra, saopšteno je iz ODIHR-a.

Misija će ocijeniti da li su izbori sprovedeni u skladu sa opredjeljenjima OEBS-a i drugim međunarodnim obavezama i standardima, kao i domaćim zakonodavstvom.

Posmatrači će detaljno ocijeniti niz specifičnih oblasti, što uključuje i vođenje kampanje na društvenim mrežama, rad izborne administracije na svim nivoima, izborno zakonodavstvo i njegovo sprovođenje, finansiranje kampanje, medijsko okruženje, te rješavanje izbornih sporova.

Sastanci sa predstavnicima vlasti na nivou BiH, Republike Srpske i političkih partija, pravosuđa, civilnog društva, medija i međunarodne zajednice čine sastavni dio posmatranja.

Posmatrači neće na dan izbora vršiti bilo kakvo sveobuhvatno posmatranje glasanja, brojanja i tabelisanja, ali će članovi misije posjetiti određeni broj biračkih mjesta.

Na konferenciji za novinare na dan nakon izbora biće predstavljena izjava o preliminarnim nalazima i zaključcima.

Nekoliko mjeseci nakon održavanja izbora, biće objavljen konačni izvještaj koji će sadržavati ocjenu cjelokupnog izbornog procesa i preporuke za buduće izbore.

ODIHR-ova Specijalna misija za ocjenu izbora i OEBS-ova misija u BiH djeluju nezavisno pod svojim zasebnim mandatima.

