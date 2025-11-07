CIK prebacuje odluku sudovima: Da li Dodik može biti predsjednik SNSD-a nije u njihovoj nadležnosti

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) saopštila je da nije nadležna da odlučuje o pitanju da li Milorad Dodik može obavljati funkciju predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), nakon što je osuđen pred Sudom BiH.

Izvor: MONDO

U saopštenju objavljenom danas, CIK navodi da je 3. novembra primio akt Osnovnog suda u Banjaluci, kojim se od njih traži da dopune raniji podnesak i preciziraju da li se radi o prijedlogu za pokretanje vanparničnog postupka za upis promjene podataka u registru političkih organizacija, koji se odnosi na SNSD.

CIK je, prema sopstvenim navodima, 5. novembra taj dopis proslijedio Sudu BiH, koji je zatim zatražio da ih CIK obavijesti da li je u ostavljenom roku Osnovnom sudu u Banjaluci podnio traženi prijedlog. Sud BiH je pritom podsjetio da pravne posljedice osude Milorada Dodika, koje su nastupile po sili zakona, ne sprovodi krivični sud, već da Osnovni sud u Banjaluci može po službenoj dužnosti odlučivati o tome, u skladu sa Zakonom o vanparničnom postupku Republike Srpske.

CIK BiH je danas uputio odgovor i Osnovnom sudu u Banjaluci i Sudu BiH, podsjećajući da, prema Zakonu o političkim organizacijama Republike Srpske, samo registarni sud ima ovlašćenje da zabrani rad političke organizacije, bilo po službenoj dužnosti ili na prijedlog osnovnog javnog tužilaštva.

"Iz navedenih odredbi jasno proizilazi da Centralna izborna komisija BiH nema zakonom utvrđenu obavezu, odgovornost niti ovlašćenje za pokretanje takvog postupka", navedeno je u saopštenju.

CIK je upozorio da "dopisi pravosudnih organa preko CIK-a urušavaju povjerenje javnosti u pravosuđe i vladavinu prava" te najavio da će o svemu obavijestiti Visoki sudski i tužilački savjet BiH.

Time je CIK BiH jasno stavio do znanja da, odluka o tome da li Milorad Dodik može ostati predsjednik SNSD-a nakon pravosnažne presude kojom je osuđen pred Sudom BiH - nije u njihovoj nadležnosti, već u rukama sudova.