"Strateška saradnja potvrđena": Dodik o detaljima razgovora sa Orbanom

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je delegacija Republike Srpske danas u Budimpšeti imala veoma uspješan i dobar sastanak sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom i njegovim timom.

Izvor: Srna/Danijela Danojlić

"Razgovarali smo naravno o našoj međusobnoj saradnji i potvrdili naš najviši nivo moguće saradnje na strateškom nivou. Razgovarali smo o nizu ekonomskih projekata koji su u toku, a koji javnost već zna", izjavio je Dodik.

On je naglasio da je razgovarano i o mogućem završetku rata u Ukrajini, razvoju situacije u Evropskoj uniji, kao i njihovim pripremama koje obavljaju u vezi sa predstojećim izborima, koji će biti održani aprilu.

Orban: Produktivan sastanak

Premijer Mađarske Viktor Orban ocijenio je kao produktivan današnji sastanak sa delegacijom Republike Srpske u Budimpešti.

On je na "Iksu" napisao da je sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i drugim članovima delegacije Srpske razgovarao o narednim koracima u strateškoj saradnji Mađarske i Republike Srpske, kao i inicijativama koje će stvoriti prilike za obje strane.

"Radujem se nastavku našeg zajedničkog rada nakon pobjede Siniše Karana i SNSD-a na /vanrednim/ izborima /za predsjednika Republike Srpske/", naveo je Orban.