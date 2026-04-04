Napeto u vladajućem bloku: Stevandić nazvao Selaka "majmunom"

Autor Haris Krhalić
Lider Socijalističke partije Srpske (SPS) Goran Selak objavio rezultate istraživanja javnog mnjenja, koji su izazvali burnu reakciju predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića.

Stevandić izvrijeđao Selaka: Sukob u vladajućoj koaliciji zbog rejtinga Izvor: Mondo/Slaven Petković

Sukob je počeo kada se Selak pohvalio podrškom od četiri odsto na društvenim mrežama, predstavljajući to kao dokaz ozbiljnog uzleta svoje partije. Međutim, prema istom istraživanju, Ujedinjena Srpska se našla na samom dnu sa svega dva odsto podrške, dok je lošije rangirana samo Socijalistička partija Petra Đokića.

'Majmunu', autoru ove laži, da javno poručim: ugled i znanje se ne kupuju kao diplome i ljudi u problemu koji nemaju dobre alternative. Sulude ambicije bez pokrića i vrijednosti to potvrđuju”, poručio je Stevandić.

Stevandić je demantovao Selakove procente, tvrdeći da je realnost na terenu potpuno drugačija. On navodi da je Ujedinjena Srpska, prema njegovim podacima, ubjedljivo treća politička snaga u Republici Srpskoj sa 9,1 odsto podrške.

Stevandića je čini se dodatno “pogodilo” što prema ovom istraživanju Narodni front Jelene Trivić i pokret Nebojše Vukanovića imaju veću podršku od Ujedinjene Srpske.

On je dodao da Selak, Jelena Trivić i Nebojša Vukanović "zajedno nemaju ni po jedan odsto", te da nemaju ni infrastrukturu ni organe stranke, već samo "želje i spinove".

"Ujedinjena Srpska je po ugledu i infrastrukturi ubjedljivo treća. A 'majmuni' neka plaćaju oglase", zaključio je Stevandić u svom oštrom reagovanju.

