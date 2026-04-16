Predsjedništvo BiH ide u Tursku: Na poziv Erdogana učestvuju na 5. Antalija diplomatskom forumu

Autor Haris Krhalić
Članovi Predsjedništva BiH učestvuju na 5. Antalija diplomatskom forumu od 17. do 19. aprila.

Predsjedništvo BiH na Antalija diplomatskom forumu na poziv Erdogana Izvor: Predsjedništvo BiH

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine učestvovaće na 5. Antalija diplomatskom forumu (ADF), koji se održava od 17. do 19. aprila 2026. godine u Republici Turskoj.

Delegacija BiH u Tursku putuje na zvaničan poziv predsjednika Republike Turske Redžepa Tajipa Erdogana. Ovogodišnji forum okuplja lidere iz cijelog svijeta, a fokus diskusija biće na rješavanju globalnih neizvjesnosti.

Glavna tema ADF-a 2026 je ,,Mapiranje sutrašnjice: upravljanje neizvjesnostima“. Svjetski lideri, diplomate i stručnjaci diskutovaće o važnosti predviđanja i efikasnog rješavanja globalnih izazova koji oblikuju budućnost međunarodnih odnosa.

Učešće članova Predsjedništva BiH na ovom prestižnom forumu prilika je za brojne bilateralne sastanke sa zvaničnicima drugih država, kao i za predstavljanje stavova Bosne i Hercegovine o regionalnoj stabilnosti i evropskim integracijama.

Možda će vas zanimati

