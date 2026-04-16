Predsjedništvo BiH ide u Tursku: Na poziv Erdogana učestvuju na 5. Antalija diplomatskom forumu

Članovi Predsjedništva BiH učestvuju na 5. Antalija diplomatskom forumu od 17. do 19. aprila.

Izvor: Predsjedništvo BiH

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine učestvovaće na 5. Antalija diplomatskom forumu (ADF), koji se održava od 17. do 19. aprila 2026. godine u Republici Turskoj.

Delegacija BiH u Tursku putuje na zvaničan poziv predsjednika Republike Turske Redžepa Tajipa Erdogana. Ovogodišnji forum okuplja lidere iz cijelog svijeta, a fokus diskusija biće na rješavanju globalnih neizvjesnosti.

Glavna tema ADF-a 2026 je ,,Mapiranje sutrašnjice: upravljanje neizvjesnostima“. Svjetski lideri, diplomate i stručnjaci diskutovaće o važnosti predviđanja i efikasnog rješavanja globalnih izazova koji oblikuju budućnost međunarodnih odnosa.

Učešće članova Predsjedništva BiH na ovom prestižnom forumu prilika je za brojne bilateralne sastanke sa zvaničnicima drugih država, kao i za predstavljanje stavova Bosne i Hercegovine o regionalnoj stabilnosti i evropskim integracijama.